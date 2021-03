Inspira 'Cepillín' a fan y se vuelve el payaso 'Kaylitos'

Hay personas que admiran a Superman, pero para Carlos Hernández su superhéroe favorito era y es "Cepillín".

"Es un artista como ninguno, muy completo, circense, acróbata, músico, comediante", comenta al teléfono.

El payaso proveniente de Puebla es el protagonista del video viral que hace más de dos años dio vuelta en las redes sociales y en el que se le ve emocionado de que su ídolo le firme sus discos.

"Yo ya sabía que 'Cepillín' venía a Puebla y ya tenía mis boletos porque soy súper fan de él", recuerda.

Fue mientras veía publicaciones en Twitter que se topó con una foto del payaso en una estación de radio y no dudó en salir a ver si lo encontraba.

"Tomé un taxi, subí con mis acetatos, me fui poniendo mi playera en el camino, llegamos a la estación, íbamos escuchando la entrevista y ya cerca de la estación 'Cepillín' ya se iba, me vio e incluso le grité", relata.

"Lo seguimos unas calles y posteriormente se detuvo su limusina se bajó me firmó mis acetatos. No me negó una foto, un autógrafo, lo que pocos artistas hacen. Fue una emoción increíble y sin querer queriendo me hice viral y hasta la fecha seguimos recordando ese momento".

Carlos fue uno de los fans que este lunes lloró la muerte de su ídolo.

"Es mi todo. Era bondadoso, lleno de alegría, fuerte, jamás negó una foto, un autógrafo. Ha significado todo para mí", comenta.

"Cepillín" lo inspiró para ser el Payaso Kaylitos

Y es que Carlos siguió los pasos del "Payasito de la tele" y actualmente se dedica a la misma profesión. Relata que siempre fue el gracioso del salón y cuando estudiaba enfermería y lo mandaban al servicio social se ponía a hablar con los pacientes y los hacía reír.

Fue en esa época que una enfermera lo vio y le dijo que quería contratarlo para una fiesta aunque él todavía no era payaso, entonces comenzó a visitar los hospitales maquillado y después se convirtió en imitador de "Cepillín".

"Visitando los hospitales había un niño que quería conocer a 'Cepillín' y fue ahí cuando me maquillé como él, fui caracterizado y con una peluca y desde que salí de mi casa me decían 'adios, Cepillín'. Dije 'creo que sí me parezco bastante' y ahí fue el momento en que empecé a imitarlo", detalla.

"El niño era paciente de oncología y estuvo muy feliz porque a través de mí estuvo con Cepillín en el hospital".

Pero para el "Kaylitos", nombre de su personaje de payaso, no quedó ahí su contacto con "Cepillín" porque llegó a compartir shows con él.

"Tuve la oportunidad de cantar con él en su circo de Angelopolis aparte de que intercambiamos un vestuario yo le di el mío y él el suyo, lo conservo con mucho cariño, me lo he puesto pocas veces y siempre con todo el respeto que merece".

"Kaylitos" había hecho un show virtual el domingo pasado donde invitó a la gente a hacer un donativo para apoyar a Ricardo González "Cepillín" pues llevaba una semana hospitalizado; desafortunadamente no se recuperó y murió la mañana del lunes.

"Era un personaje tan limpio y tan puro con un humor blanco", finalizó.