'El Travieso Arce' advierte que habrá golpes sin no votan por Zamora

Jorge Armando Arce Armenta, quien se retiró de los cuadriláteros en diciembre del 2012, al ser derrotado por nocaut en el tercer asalto en una pelea con el filipino Nonito Donaire, en las breves imágenes aparece en ropa deportiva haciendo ejercicio en un parque.

Con un grupo de jóvenes que le piden una foto, este les pregunta sus edades, si tienen credencial de elector y con quien van a votar, su respuesta es por Zamora.

A lo que responde el pugilista ," eso, es el bueno, ánimo". "El que no vote por Mario Zamora, una bola de chingadazos", para después festejar con una risa sus palabras.

El "Travieso" Arce, es paisano del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum.

Buenas tardes mi raza me fui a vivir a Hermosillo pero siempre que vengo a mi tierra recuerdo donde me preparé tantos años el Parque Sinaloa me encontré a estos Jóvenes y les pregunté por quién van a votar? Ya escucharon @MarioZamoraG es el bueno no se confundan #VaXSinaloa RT pic.twitter.com/eEfTJwCqrn