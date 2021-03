Movimiento hipócrita: 'YosStop' sobre feministas y denuncia en su contra

Tras ser denunciada por el delito de pornografía infantil, YosStop rompe el silencio durante la celebración del Día Internacional de la Mujer y se defiende diciendo que ha sido "señalada, acusada y difamada", por Ainara Suárez, colectivos feministas y por los medios de comunicación.

"Este video tiene tres años y desde hace tres años se me ha intentado provocar por esta persona de diferentes maneras, por diferentes medios y yo he preferido hacer caso omiso para no caer en eso, pero bueno, por no hacerle caso, vean hasta dónde hemos llegado…", dijo la youtuber.

Yoss Hoffman, nombre real de la influencer, explicó que sólo sube videos virales y que hace comentarios como "crítica social", en donde busca llevar mensajes a su audiencia señalando el comportamiento de las personas.

"…No voy a negar que tengo videos en el pasado en donde lo que digo es pesado, es crudo y mis palabras a veces podrían interpretarse como crueles. A eso hay que sumarle las groserías, por las que muchas personas se pueden ofender fácilmente…", explicó.

También señaló que en el video de hace tres años que publicó bajo el nombre de "Patética generación", por el cual fue denunciada, nunca muestra imágenes de pornografía y que, al contrario, tanto Ainara como varios colectivos han estado usando su imagen para hacerse promoción y asegura que eso fue jugar al teléfono descompuesto.

"Sólo buscan publicidad, evidentemente, además de dañarme mediáticamente, de dañar mi imagen, me parece mucha casualidad que fueran a hacer su denuncia y al minuto le tomaron la foto y la subieron a las redes sociales…

"Utilizaron mi cara como panfleto de publicidad para una violación a una persona... Leí un comentario y me quedé pensando '¿movimiento noble?' ¿Dónde está lo noble?, ¿qué tiene de noble? Movimiento hipócrita, atascado de mujeres incongruentes, con qué cara representan a las mujeres, utilizando a una como su panfleto de violación, cuando yo ni siquiera conozco a esa persona...", expresó.

YosStop aclara políticas de YouTube

En el video, que se puede ver y escuchar en JuStYosS, la joven explica lo que hace en su canal con respecto al material que sube y aclara que ella antes de mostrar cualquier video, primero lo checa y luego lo sube.

Es por ello que si hubiera visto un material en donde hubiera cualquier tipo de abuso, ella sería la primera en denunciar, pero más allá de esto, explica que las mismas políticas de YouTube no le hubieran permitido mostrarlo porque seguramente la podrían penalizar o de plano bajar su canal.

"Mi contenido está basado en temas públicos y virales, contenidos que ya están en las redes sociales y en las páginas de internet, al alcance de todos. En verdad es ridículo, es absurdo ¿dónde compartí este video?, ¿me podrían explicar? Porque para empezar en YouTube no se puede, no está permitido, porque si lo hubiera hecho me hubieran botado el video inmediatamente y mi video de Patética Generación siempre estuvo público hasta hace una semana que YouTube ya lo quitó y sin embargo otros canales ya lo subieron y si realmente tuviera ese contenido (pornografía infantil) no podría estar en YouTube", explicó.

YosSTop trató de ayudar a Ainara

YosStop también reveló que sobre el tema de la pornografía a la que ella se refiere como "nopor" no puede hablar más porque sus abogados se lo prohibieron mientras arreglan lo de la denuncia y aclaró que cuando Ainara hizo un TikTok en donde aseguraba que la hermana de Ryan Hoffman se burló de su violación, la youtuber se contactó con ella para ofrecerle su ayuda e ir en contra de sus agresores usando sus redes y sus medios, pero que antes hiciera la denuncia formal, a lo que según YosStop, la chica le dijo que sí, pero que nunca lo hizo.

"Me dijo gorda… Ella argumentó que mi video de violación, que yo no sé por qué hay un video cuando me violaron, lo había hecho por tres cajetillas de cigarros y me hizo una súper mala fama...", denunció Anaira en aquel TikTok.

Además, durante su video la youtuber puntualiza el hecho de que mediáticamente sólo se le ha señalado a ella y no a los presuntos responsables de violación.

"Me pregunto ¿y la cara de los agresores? ¿Dónde están los que le hicieron tanto daño a esta persona? ¿Dónde están los que grabaron su video y lo hicieron virtual? ¿Dónde están? Quien sabe, eso no importa, lo que importa es esta, esta figura pública para darle la atención", comentó.