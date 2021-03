“No hay nada que ocultar, no hay nada que esconder”, afirmó el alcalde interino de Torreón, Sergio Lara, al ser cuestionado sobre los resultados de la revisión de la cuenta pública de 2019 en el Municipio de Torreón, misma en la que se detallaron observaciones no solventadas por un monto de 206 millones 129 mil 928 pesos.

Cuestionado hoy martes por El Siglo de Torreón, Lara Galván señaló que aún no se han notificado oficialmente a la administración municipal respecto a los resultados del ejercicio de revisión financiera que hizo la Auditoría Superior del Estado de Coahuila(ASE), por lo que se mantienen a la espera de que se tenga un aviso formal al respecto, esto para después dar paso al proceso aclaratorio que corresponda.

“La verdad no tengo el dato, no quiero mentir en ese aspecto, pero lo que se haga de observación se dará la solventación correspondiente, tenemos la tranquilidad de que todo el ejercicio presupuestario, los programas y las actividades están respaldadas debidamente, no hay y quiero decirlo, algún desvío o mal uso del recurso público y en ese aspecto pues lo que corresponde administrativamente en su momento, si es que las hay (observaciones) y una vez que nos notifiquen formalmente, pues es dar paso a la respuesta de las mismas y vaya, es un ejercicio cotidiano que se da en todos los ámbitos de gobierno”.

Lara Galván dejó en claro que los recursos financieros del Ayuntamiento se utilizan de las formas adecuadas, además de que recientemente se han obtenido reconocimientos en materia de transparencia que pueden brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía sobre el destino de las aportaciones que hacen.

En ese aspecto señaló además que se apegarán a los tiempos que señale la ley para dar la respuesta a la ASE, tal como ha ocurrido anteriormente.

“Contraloría nos estará dando cuenta, yo tendré que revisar también la correspondencia del despacho de la oficina del alcaldía y pues vuelvo a insistir, no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder y pues darle trámite normal a las cuestiones que llegue a haber ahí de dudas o de observaciones, hay que señalar que Torreón fue reconocido como un municipio que cumplió al cien por ciento con las obligaciones en transparencia el año pasado, este trimestre va muy bien también y pues es la tendencia… Una total apertura en relación a las actividades propias del municipio”.