Lanzan el OnePlus 9 con cámara de Hasselblad, marca que trabaja con la NASA

Será hasta el próximo 23 de marzo cuando, durante un evento virtual, conozcamos a detalle el nuevo OnePlus 9, sin embargo, ya sabemos cuáles serán algunas de sus características, la más destacada de ellas es que contará con lentes premium que fueron configurados de la mano del fabricante de cámaras sueco Hasselblad, que cuenta con 180 años de experiencia.

"Con el hardware de primera línea, la fotografía computacional de OnePlus y el rico conocimiento estético de Hasselblad en fotografía tradicional, estoy seguro de que la Serie OnePlus 9 será un gran paso adelante en nuestra capacidad para ofrecer una cámara insignia premium", afirmó el CEO de OnePlus, Pete Lau, en un comunicado de prensa.

La noticia de la asociación entre las empresas no sorprendió tanto a los fanáticos de la compañía pues las imágenes filtradas de un dispositivo OnePlus inédito con la marca Hasselblad han estado circulando durante semanas. Incluso, recientemente, la propia OnePlus ha compartido una serie de avances con temas espaciales que hacen referencia indirecta al acuerdo. Y es que vale la pena recordar que Hasselblad ha proporcionado a la NASA cámaras para su uso en el espacio durante décadas, incluidas las Hasselblad 500EL que aterrizaron en la luna con Neil Armstrong y Buzz Aldrin.

It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with Hasselblad, on March 23.

