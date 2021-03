Lolita Cortés interrumpe programa de Rocío Sánchez Azuara

La tarde del pasado lunes durante el especial del Día Internacional de la Mujer en el programa de Rocío Sánchez Azuara a través de Imagen Televisión, la actriz y cantante Lolita Cortés interrumpió la transmisión para hablar sobre su desempleo y sus hijos.

A mitad de una charla sobre la labor de la mujer en puestos importantes a nivel internacional, Lolita pidió desde cabina permiso para meterse al set y hablar.

"Hoy es un día muy especial, traje esto, esto lo hizo mi mamá, mi madre se me fue hace un año... desde la casa la educación empieza, a mí mi madre me dijo no esperes nada de nadie, a mi hermana y a mí, no esperen nada de nadie", comenzó a hablar sobre lo especial que fue su madre para ella.

Sin embargo, la razón de su petición de espacio fue para denunciar el cierre de los teatros ante la pandemia, pues asegura que no ha tenido trabajo desde que se denominaron 'hobbies' y no esenciales.

"Hubo momentos en los que dije, bueno pues hay que trabajar, incluso trabajar de lo que sea, estaban pidiendo para una panadería muy famosa personas para que limpian los baños y yo con la pandemia le dije a mi hermana, yo, yo soy buenísima limpiando", declaró.

"Necesito trabajar porque necesitamos comer, porque piensan, desafortunadamente la gente que está encargada de todo esto piensan que mi carrera es un hobbie", expresó.

Además reconoció la labor de las mujeres madres que se encontraban en el panel de Rocío, recordando a su mamá, quien falleció hace cerca de un año.

El programa continuó con su presencia, lo cual generó algunas críticas en la red, pues se cuestionaban lo amable que se encontraba, recordando sus episodios durante La Academia.

"La lolita igual de falsa que en la academia", escribieron en YouTube.