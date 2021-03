Nikki Fried pide a gobernador de Florida 'dejar de jugar a Juegos del Hambre' con vacunas COVID

Fried se refirió a "confusas situaciones" registradas el fin de semana en Florida City, localidad al suroeste de Miami, donde decenas de jóvenes que no calificaban para ser inmunizados recibieron la vacuna, como dieron cuenta varios medios locales.

En un comunicado, la comisionada señaló que lo anterior es un ejemplo de que "no hay claridad en cuanto a quién califica para acceder a la vacuna, ni cuales son los requerimientos para ser elegible", ello en momentos en que el estado suma 1,952,733 casos de la COVID-19, según las últimas cifras del Departamento de Salud estatal.

Criticó no solo las largas filas y esperas que se registran en algunas partes del estado, sino también la desigualdad a la hora de distribuir la vacuna, en vista de que el 51 % de ellas se han aplicado a personas blancas, el 11.3 % a hispanos y solo el 5.9 % a negros.

"Esto es inaceptable, especialmente mientras se han llevado a cabo operativos de vacunación 'repentinos' en comunidades privadas vinculadas a donantes de las campañas políticas del gobernador DeSantis", denunció la comisionada, quien en el pasado criticó la gestión que hace la administración estatal sobre la pandemia.

Today, I called on @GovRonDeSantis to end Florida's vaccine Hunger Games.

We must expand the ways Floridians can verify they’re vulnerable to #COVID19 to vaccinate as many as possible — not just those with easy access to doctors & health care. pic.twitter.com/tyGbb7pf0d