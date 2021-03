Revelan último video de 'Cepillín' desde el hospital

Luego del fallecimiento de Ricardo González “Cepillín” a los 75 años de edad tras sufrir un paro respiratorio, las redes sociales recuerdan al “Payasito de la Tele” como una persona amable y accesible con sus admiradores, para muestra está el último gesto que tuvo con un fan cuando se encontraba en sus últimos días en el hospital.

A través de un video que circula en Internet, se puede ver a “Cepillín” recostado en la cama de la clínica en la que se internó interactuando con un joven que decidió acercarse a él para pedirle una felicitación de cumpleaños para su papá.

“Lo felicito así como me ven en bata, así como me ven aquí en el hospital , pero no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi hermano, casi mi nieto. Lo felicito (…) gracias por tu amistad, te quiero mucho y gracias a Dios papá de Manuel. Felicidades por tener un hijo tan a todo dar. Dios los bendiga”, se le escucha decir a “Cepillín”.

El actor y conductor de televisión falleció ayer lunes después de haber pasado una semana hospitalizado y ser operado en una intervención en la columna en la que le pusieron 8 clavos.

Su cuerpo fue velado en la funeraria Gayosso cerca de Mundo E noche y al lugar, hasta las 19:00 horas de este lunes, habían llegado decenas de seguidores para decirle adiós.

Adultos y niños, algunos usando camisas donde se veía su rostro, acudieron al lugar.