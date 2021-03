Tefi Valenzuela asegura que sufre amenazas por parte de fans de Eleazar

A cuatro meses de interponer una demanda en contra del actor Eleazar “N” por violencia familiar, Tefi Valenzuela asegura que este tiempo ha sido difícil pero ha salido adelante gracias a que se ha refugiado en su música.

La artista de 34 años recientemente estrenó su nuevo sencillo El Perdón, el cual indicó “tiene que ver” con la polémica que atraviesa, al igual que las demás canciones que escribió durante diciembre, según declaró en una entrevista para TV Notas.

Valenzuela destacó que planea trabajar duro en sus producciones musicales para que la gente se preocupe más por su música que por seguir hablando de la controversia en torno a ella y Eleazar.

Asimismo, afirmó que el estar enfocada en su carrera como cantante le ayudó a “encontrar la paz”, pues confesó haber estado deprimida durante los tres primeros meses de su denuncia en contra del actor.

Respecto al tema de un posible acuerdo económico para otorgarle el perdón a Eleazar, Tefi aclaró que “no haría ese tipo de cosas”.

Sin embargo, pese a que no piensa dar marcha atrás en su proceso legal, Valenzuela afirma que tampoco le causa alegría el saber que Eleazar podría pasar varios años en prisión de ser condenado culpable.

“Yo no voy a ser feliz porque esté 10 años ahí metido, como ser humano no me causa ninguna alegría”, señaló.

Tefi mencionó a la publicación que no guarda ningún sentimiento negativo al histrión, pues cree que perdonarlo “era necesario para poder seguir” con su vida en paz.

No obstante, confesó que los admiradores de Eleazar la han amenazado, pero señaló que ya está acostumbrada a ello.

“Me mandan mensajes de: ‘Desgraciada, te va a pasar esto’, cosas muy fuertes, pero no me achicopalo porque estoy acostumbrada a eso; toda figura pública tiene gente que la quiere y gente que no”, dijo.