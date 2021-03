Club Santos trabaja en cancha sintética rumbo al duelo ante Xolos

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna comenzó esta mañana su preparación rumbo al partido ante los Xolos de Tijuana, en el que buscarán revertir la tendencia negativa que arrastran al jugar como visitantes.

El defensor Carlos Emilio Orrantia dialogó con los representantes de los medios de comunicación en una conferencia de prensa virtual y reconoció que los Xolos tienen una ligera ventaja al jugar en grama artificial, pero los Guerreros se mantienen enfocados en su futbol.

“Cada partido es un reto. La liga se ha caracterizado en los últimos años por traer gente que es bastante habilidosa por la banda, que busca ofender y hacer daño. Eso le hace bien a la liga, la hace competitiva y para uno es un reto cada partido, son objetivos personales el que no te lleven, no te tiren centros, mantener el cero en la portería y también a la ofensiva el hacer desbordes, llegar a cerrar jugadas, ayudar a Juan (Otero), cada quién tiene sus responsabilidades en su posición. Sí debemos estar atentos por la velocidad que tiene Tijuana, pero nosotros también tenemos las nuestras, me gusta pensar más en nuestras virtudes. Quizá ellos tienen poca ventaja por entrenar más seguido que nosotros en el pasto artificial, pero no es impedimento y no está en nuestra cabeza el que sea una ventaja para ellos, finalmente es futbol, se juegue donde se juegue.

Sí es un factor, pero no creo que sea algo que desconozcamos. Ya hemos jugado ahí, la gente que tiene más tiempo en la liga también ha tenido que pasar por esa cancha y tenemos que adaptarnos. Gracias a las instalaciones que tenemos aquí en el club, tenemos una cancha de pasto artificial, en la cual vamos a trabajar, obviamente no es la misma que tienen allá, la misma tecnología, no me quiero meter en detalles técnicos, pero nos va a ayudar a adaptarnos, a medir el bote, la velocidad del balón”, añadió.