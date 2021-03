'Claro que Carlos Rivera es gay', dice exparticipante de La Academia

“Sobre el beso, es cierto, pero en realidad él fue quien me besó a mí”, dice Fabrizio Presley, exparticipante del reality musical, La Academia de TV Azteca sobre Carlos Rivera.

Según reveló Presley a la revista TVNotas, el cantante y él tuvieron un encuentro cercano que terminó en un beso.

“Ya tiene algunos años. Como recuerdan, yo estuve en la segunda generación de La Academia (2003) y él en la tercera (2004), pero fue en ésta cuando Giorgio Aresu, quien en ese entonces producía el reality, me invitó a formar parte del staff y me presentó a todos los concursantes”, detalla para dicha publicación.

Sobre el beso entre ambos, contó que en su día de descanso, se encontró con Rivera y su compañero César Robes, quien “de repente se fue”.

“Carlos es una persona muy cálida y amable, entonces pensé que me iba a dar un abrazo al despedirse, pero de repente, se acercó más y dije ‘Me va a dar un beso en el cachete’, no me hubiera resultado raro porque tengo amigos italianos y franceses que así se despiden aún entre hombres, pero esta vez no era eso… Me agarró la nuca y ¡presta!, ¡qué me planta un besote en la boca!. Lo primero que hice fue voltear a ver a mi mamá, que estaba cerca de nosotros, pero no nos estaba viendo en ese momento, y así pasó”, dijo.

Fabrizio, “disfrutó poquito” el beso en el que además hubo mordida.

“Lo que sea de cada quién, Carlos Rivera besa muy rico, pero me mordió, fue como suave, suavecito, pero con mordida, si me gustó”.

Al ser cuestionado sobre las preferencias sexuales de la actual pareja sentimental de la también exacademémica Cinthya Rodríguez, comentó.

“Claro que es gay. Decirlo significa no vender y no es negocio. Por esto, es un momento, cuando estuvo en La Academia, me imagino que la televisora y su disquera también le manejaron otra imagen distinta a la real para no perder seguidoras porque la gente no estaba cien por ciento abierta a un cantante homosexual”.