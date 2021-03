'Entristece' a la Casa Real británica dichos de Harry y Meghan Markle

"Los asuntos planteados, especialmente el de la raza, son preocupantes. Aunque algunos recuerdos pueden variar, (estos problemas) son tomados muy en serio y serán tratados por la familia en privado", señala un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.

Breaking

Statement issued by Buckingham Palace on behalf of Her Majesty The Queen regarding #HarryandMeghan pic.twitter.com/APMFHOpzYG