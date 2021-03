Selena Gomez anuncia su retiro de la música

Selena Gomez dio su primera gran entrevista de 2021 a Vogue US para la edición de abril de la revista donde la artista sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de la música.

La también actriz de 28 años aseguró a la publicación que después de lanzar su próximo álbum a finales de este año, piensa abandonar la industria musical

“Quiero darle a (la música) una última oportunidad antes de retirarme”, expresó.

Gomez se sinceró sobre el motivo que la orilló a tomar tan drástica decisión y señaló que es debido a que algunas personas no la toman en serio musicalmente hablando.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio", dijo Gómez a Vogue .

“He tenido momentos en los que he estado como, '¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?”, manifestó.

Selena además lamentó que su sencillo Lose You to Love Me no fuera suficiente para algunos, pues considera que se trata de la mejor canción que ha lanzado.

“Lose You to Love Me sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente. Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música", puntualizó.

Si bien entre los planes de la intérprete de Baila Conmigo está alejarse de la música, señaló que busca darse “una oportunidad real de actuar”.

Por lo pronto, Selena está a punto de lanzar su cuarto álbum de estudio Revelación (el primero totalmente en español) el próximo 12 de marzo. De dicha producción ya se han desprendido los temas De una vez y Baila conmigo, este último a dueto con el cantante urbano Rauw Alejandro.

Como era de esperarse, la noticia de su próximo retiro desató reacciones de sus fanáticos a través de redes sociales.

si selena se retira de la música yo me retiro de la vida #SELENAGOMEZ pic.twitter.com/Is3fFo4318 — (@AnyersonAGonza1) March 9, 2021

Selena Gómez se retira de la música y yo jamás pude ver un show en vivo y segurante jamás lo haré pic.twitter.com/MkNEPZilUD — fabiana stream selfish love (@fibasosa) March 9, 2021

No quiero ser egoísta y se que la industria lastimó mucho a Selena Gomez, pero si se retira no puedo evitar sentirme triste, crecí escuchándola, era ese ejemplo de empoderamiento femenino que tanto amo, mi cantante favorita de toda la vida. pic.twitter.com/Tv4Y1GOVWb — (@hua_1227) March 9, 2021

Selena tú música es la fuente de energía de muchas personas no te vayas de la música por favor. @selenagomez WE LOVE YOU SELENA pic.twitter.com/1I8ua7VowY — Sucely Aquino (@SucelyAquino2) March 9, 2021