'Prefiero irme que ser cómplice de la corrupción', dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que prefiere dejar el cargo que ser cómplice de la corrupción ante las campañas contra su gobierno por la falta de medicamentos.

"Es muy usual cuando se trata de grupos de interés creados, que tienen vinculación con medios, se desatan campañas, incluso hay dueños de medios de comunicación que apuestan a que el presidente se debilite, no tenga respaldo ciudadano, popular, un presidente débil sin apoyo ciudadano pues es un pelele, títere, que tiene que obedecer, tiene que actuar como empleado de los oligarcas", dijo el mandatario.

"Yo he escuchado eso: es que no nos conviene que el presidente tenga mucho apoyo ciudadano porque entonces cómo negociamos con él, no va a ceder. En mi caso, aunque me debilitara, no negociaría, es cero corrupción, prefiero irme a ser cómplice de la corrupción".

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reconoció que ha sido difícil romper el monopolio de empresas y distribuidores de medicinas, por lo que mejor se optó por comprarlas en el extranjero.

"En efecto hay falta de medicamentos y los agarraron para ver si damos marcha atrás, no podíamos comprar afuera porque la ley lo prohibía, se cambió la ley, de ahí que hicimos un convenio con la ONU, se está avanzando, ya se hicieron las primeras licitaciones, pero también tenemos comunicación con Corea del Sur y la India, y muy pronto tendremos garantizados los medicamentos para el sector salud de este año y para el resto del sexenio, ya lo vamos a resolver en definitiva".

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela coincidió en que ha sido compleja la adquisición de medicamentos, por ello se tuvieron que buscar en países como en Alemania, en Corea de Sur y en la India.

Expuso que hay un déficit en medicamentos contra la leucemia infantil, pero en Corea del Sur de las 80 claves que se necesitan, solo no tiene cuatro.

Señaló que el doctor Alejandro Calderón Alipi, coordinación Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos, con personal de Hacienda y la SRE viajaron a Corea del Sur para verificar los laboratorios, por lo que confió que en semanas se cuente con el abasto.