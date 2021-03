Renuncia Carlos Aguilera al PRI y se une a Movimiento Ciudadano

El exalcalde de Lerdo, Carlos Aguilera Andrade, anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al estar "secuestrado por un grupo pequeño" y también informó sobre su llegada a Movimiento Ciudadano (MC) asegurando ser "garantía de triunfo".

Lo anterior se da luego de que en su visita a Lerdo, el dirigente del PRI en Durango, Enrique Benítez, declarara que Aguilera no es nadie sin el PRI y que es lo que es por el partido, ante los rumores de su salida.

Acompañado por el dirigente estatal del partido naranja, Óscar García Barrón, el expresidente municipal de Lerdo dijo que "en el Partido Revolucionario Institucional he terminado un ciclo y que empiezo otro el día de hoy". Dijo irse con la frente en el alto dejando a muchos amigos.

"Me adhiero a las filas de Movimiento Ciudadano y ya en su momento tomaremos una decisión que pudiera participar o no, serían los siguientes pasos", dijo el expriista.

Además, declaró que el PRI ha cambiado mucho y que hoy tiene dueño y además "está secuestrado por unos poquitos que buscan el beneficio propio".

Aguilera recordó que fue el entonces gobernador y el candidato a presidente municipal, Ángel Sergio Guerrero Mier y Jesús Reyes Esquivel, respectivamente, quienes lo invitaron en 1998 a ser el presidente del partido.

También dijo que al ser candidato a diputado local y como candidato a presidente municipal, estando en oposición, logró recuperar a Lerdo. "Soy garantía de triunfo en cualquier partido que pueda ir, en cualquier lugar y en cualquier momento", recalcó.

Por otra parte y brevemente, Aguilera negó que el tema de los extrabajadores municipales pudiera representar una "losa" en su carrera política.

"Cuando uno llega a tener la representatividad de una institución gubernamental como lo es la presidencia municipal, si existe algún tipo de denuncia, es a la institución, no a la persona, a mí no me llegó ningún laudo. La siguiente persona que representó y la siguiente fue la que representó esa institución fueron los que de alguna manera tuvieron la defensa con los extrabajadores".