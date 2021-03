Inicia hoy vacunación anti-COVID en Madero

Hoy martes inicia la campaña de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en el municipio de Francisco I. Madero.

De las más de 17 mil dosis que llegaron el domingo a la ciudad de Torreón, 5,980 vacunas se destinaron a este municipio.

El día de ayer, autoridades de los tres órdenes de Gobierno sostuvieron una reunión en la Infoteca Municipal Francisco Faya Viesca, a fin de detallar la logística de la jornada de vacunación, la cual iniciará en los ejidos Lequeitio e Hidalgo. En la primer comunidad se aplicarán 1,375 vacunas y en el segundo 867.

La delegada regional de la Secretaria de Bienestar, Aida Mata, confirmó lo anterior y resaltó que se instalarán seis módulos de vacunación que funcionarán en diferentes días, se convocará a las personas que viven en los ejidos aledaños y se estima que aproximadamente en una semana se cumpla con la meta establecida.

Los módulos se instalaran de la siguiente manera: martes y miércoles en los ejidos Lequeitio e Hidalgo; jueves y viernes en Jaboncillo y Provenir; y por último, en el Gimnasio Municipal y en el edificio del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (Cetis), de la cabecera municipal.

La funcionaria aclaró que se estima aplicar, en promedio, 500 biológicos por día, para lo cual se formarán grupos de 50 personas y se les citará con media hora de diferencia a fin de evitar aglomeraciones.

Mata exhortó a la ciudadanía a que no vaya a acampar en el lugar o madrugue, ya que sí hay capacidad para cubrir la demanda.

"Lo que buscamos es tener una convocatoria ordenada, por eso iniciamos en los ejidos, para evitar la saturación, porque si iniciamos a la municipalidad entonces vamos a tener a la gente de todos los ejidos. Estamos haciendo el llamado a que no se vayan a quedar a dormir ahí o que se vayan muy temprano, no deben estar nerviosos porque no van a alcanzar vacuna, hay dosis para todos".

En la jornada de vacunación participa personal de la Secretaria de Salud del estado y la Federación, Guardia Nacional y personal de la Secretaria de Bienestar, mientras que el Municipio apoya con mobiliario (sillas y mesas), así como con el traslado de las personas de sus comunidades a los módulos.

MÓDULOS ESTARÁN A CARGO DE JURISDICCIÓN E IMSS BIENESTAR: QUIROZ

A fin de agilizar la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en Francisco I. Madero, las células para la aplicación del biológico estarán a cargo del personal de la Jurisdicción Sanitaria número VII y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

En el primer día de aplicación, en el ejido Lequeitio, se dispondrá de 25 personas, entre médicos y enfermeras de la Secretaria de Salud del estado, pues es la localidad donde aplicará un mayor número de antivirales, mientras que en el ejido Hidalgo se encargará el personal del IMSS.

En ambos módulos se tiene proyectado iniciar la jornada de inmunización a las 10 de la mañana.

La titular de la Jurisdicción Sanitaria número VII, Rocío Quiroz Flores, dio a conocer que las casi 6 mil dosis les fueron entregadas el domingo, cuando arribaron a la ciudad de Torreón, por lo que se encuentran en la cámara fría del edificio de la dependencia a su cargo.

Recordó que ya se hizo una primera aplicación en el ejido Batopilas, donde se vacunó a 390 adultos mayores, pues resaltó que la logística la determina el personal de la Secretaria de Bienestar.

Sobre el comportamiento de la pandemia en los municipios que pertenecen a su jurisdicción; es decir, San Pedro, Madero y Sierra Mojada, Quiroz dijo que hay una drástica disminución de los índices, pues en las últimas semanas en promedio se realizan 10 pruebas en las áreas de Triage, cuando meses anteriores mínimo se realizaban 50 pruebas, de las cuales una buena parte resultaban positivas.

Finalmente, la titular manifestó que el inicio de la campaña de vacunación en Madero, permitirá tomar un "descanso" al personal médico, pues si bien los adultos mayores se han mantenido en resguardo durante todos esos meses, siguen siendo la población con mayor riesgo pues el virus se lo "llevan" familiares o personas ajenas a ellos.