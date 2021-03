Al 90 %, meta de vacunación en Lerdo

Después de que la campaña de vacunación de adultos mayores de 60 años de edad contra el COVID-19 en Lerdo iniciara con aglomeraciones, desorganización, enojo, impotencia, pero también con emoción, hoy concluirá casi llegando al 100 por ciento de la meta de aplicación.

Según el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número II, Jorge Luis Candelas Rangel, al corte del mediodía de ayer, eran más del 90 por ciento de los vacunas contra el SARS-CoV-2 las que se habían aplicado, de las 13 mil 650 que se enviaron al municipio.

En algunos módulos incluso se reportaba la totalidad de las dosis aplicadas, como en la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde para las 11:40 de la mañana habían cerrado tras haber aplicado todos los biológicos asignados. Cabe mencionar que este fue de los módulos más concurridos por la ciudadanía, pues a lo largo del fin de semana se pudieron apreciar largas filas en espera de ser inmunizados.

En el que aún se veía constante movimiento hasta ayer fue en el módulo del Hospital General de Lerdo, donde se contabilizaron más de 2,500 dosis aplicadas a lo largo del fin de semana.

Por otra parte, Jorge Luis Candelas aseguró que hasta el momento los módulos de vacunación han sido fijos y no se ha informado sobre una visita a los ciudadanos que no puedan salir de casa para recibir su vacunación. "No tengo conocimiento de que se haya planeado. Es una estrategia que se usa para alcanzar la cobertura de vacunación. Si mañana (hoy) se cumple con la meta trazada, no habrá necesidad de salir".

Cabe recordar que el delegado de Bienestar en Durango, Édgar Morales, aseguró que se realizaría una visita a esas personas que por su condición no puedan salir de casa en esta misma campaña puesto que la idea es atender a la totalidad de los adultos mayores de Lerdo.

Por otra parte, el titular de la Jurisdicción comentó que al momento no se han registrado reacciones adversas entre los adultos inmunizados en Ciudad Jardín.