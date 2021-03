REACCIÓN GUERRERA

- Un resultado histórico consiguieron ayer las Guerreras en la Liga MX Femenil, al empatar 2-2 en la Sultana del Norte frente a las Rayadas del Monterrey.

Y es que las albiverdes rompieron una racha negativa ante las regias de 10 derrotas consecutivas desde el nacimiento del circuito rosa. El mérito fue doble, debido a que las laguneras en el descanso perdían por diferencia de dos goles en el Estadio BBVA.

Aunque la igualada sigue dejando al Santos Femenil en el antepenúltimo puesto de la clasificación, pero ahora con 6 unidades, deja a las jugadoras con la motivación a tope, para recibir el próximo jueves por la tarde a las Pumas de la UNAM, que vienen de ser goleadas 4-0 en su casa por las líderes Tigres.

Pero el partido no fue fácil para las pupilas de Jorge Campos, que sufrieron durante los primeros 45 minutos los embates de las blanquiazules, con una poderosa ofensiva comandada por la gomezpalatina Desireé Monsiváis.

Yamile Franco por parte de las regias fue la más insistente en abrir el marcador, pero la mala puntería y la cancerbera Wendy Toledo se lo impidieron. La monclovense salió valiente al 31' para evitar el segundo tanto de Monsiváis, en gran pase filtrado de Daniela Solís.

Las desatenciones defensivas le cobraron factura a las laguneras, ya que dos entregas en malos pases provocaron los goles de las Rayadas, que mantuvieron a raya a la visita, en donde la "Paleta" Gómez, tibiamente buscó pisar el área por sector izquierdo.

En el complemento, Campos no esperó más y realizó par de variantes buscando emparejar los cartones. El ingreso de Andrea Hurtado le dio mayor dinamismo a las verdiblancas en la cancha.

Vino el descuento de las laguneras al 57' por parte de la duranguense Ramírez, para que un minuto después, Estela Gómez impactara su disparo en la base del poste.

Mientras que las Guerreras buscaban por diferentes sectores el empate, Toledo Barroso aguantaba con atajadas el bombardeo rayado, el cual mantuvo lejos de su portería.

En la recta final llegó el anhelado gol de la igualada por parte de la seleccionada nacional femenil Sub-20 de las verdiblancas, mientras que Wendy aguantó metralla y con doble atajada impidió la anotación de las locales.

Monsiváis tuvo el gol del gane mediante un remate de bolea con el tiempo cumplido, pero la pelota pasó apenas a un lado del arco santista.

En su desesperación por el resultado, la lagunera en el descuento buscó en el área enemiga un balón de manera desmedida, al realizar una fuerte entrada por detrás a Lucero Lara, que debido a la magnitud de la barrida tuvo que abandonar en camilla el terreno de juego.

No hubo tiempo para más y se decretó la repartición de puntos.

6 UNIDADES suman las Guerreras en el puesto 16, mientras que las Rayadas son quintas con 16 puntos.

Goles