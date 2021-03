Hasta 65 % de casos son por pensión alimenticia

El pago de la pensión alimenticia a la que tienen derecho los hijos (hasta que cumplan la mayoría de edad y se mantengan estudiando en correspondencia a su edad), es uno de los grandes pendientes en la sociedad duranguense, afectando principalmente a mujeres jefas de familia que tienen que asumir solas la manutención de sus hijos.

Al ser cuestionado sobre la necesidad de un Padrón de Deudores Alimentarios, el titular del Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en Durango, Luis Mario Hernández Vargas, enfatizó que el Poder Judicial es respetuoso de las decisiones del Poder Legislativo, instancia donde se tendría que legislar.

No obstante, reconoció que en la actualidad hay diversos obstáculos que se busca rebasar para lograr que la pensión alimenticia llegue a los acreedores destinatarios, por lo que se trabaja diariamente para que esto se obtenga, además de que existen medios de apremio, como sanciones, para que se cumpla.

Estableció que cada año, en un juzgado como este llegan aproximadamente mil nuevos asuntos, de los cuales del 60 al 65 por ciento son controversias que conllevan alimentos y en todos se dicta una sentencia.

Sin embargo, no siempre se cumple lo establecido en el documento por lo que cuando hay incumplimiento, se tramitan incidentes para reclamar lo que no se está pagando.

"Tenemos más o menos alrededor de cien incidentes al año realmente registrados, si estamos hablando de 600, sería como un 20, 25 por ciento, que no están cumpliendo y los obligamos a cumplir", indicó.

Y, aunque reconoció que aún se dan casos extremos en los que los sujetos obligados a otorgar una pensión renuncian de su trabajo, con tal de no pagar, estableció que no por eso quedan exentos del compromiso.

Y es que, cuando dejan de cumplir mediante el descuento patronal, esa pensión se convierte a tabuladores como el salario mínimo, por lo que no tener trabajo no es pretexto para cumplir con esa obligación ya que en algún momento se va a tener que pagar. "No por el hecho de que deje de trabajar voluntariamente va a dejarse de tener esa obligación", enfatizó.

Mientras tanto, el establecimiento de un Padrón de Deudores Alimentarios sigue pendiente en el Congreso del Estado, a diferencia de otras entidades del país en las que ya se cuenta con un registro público de este tipo.