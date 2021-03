Hoy arranca campaña contra el COVID-19 en Fco. I. Madero

Este martes iniciará la campaña de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en el municipio de Francisco I. Madero.

De las más de 17 mil dosis que llegaron el pasado domingo a la ciudad de Torreón, 5,980 se destinaron a este municipio.

Ayer, autoridades de los tres órdenes de Gobierno sostuvieron una reunión en la Infoteca Municipal Francisco Faya Viesca, a fin de detallar la logística para la jornada de vacunación, la cual iniciará en los ejidos Lequeitio e Hidalgo. En el primero se aplicarán 1,375 vacunas y en el segundo, 867.

La delegada regional de la Secretaría de Bienestar, Aida Mata, confirmó lo anterior y resaltó que se instalarán seis módulos de vacunación que funcionarán en diferentes días, por lo que se convocará a las personas adultas mayores que viven en los ejidos aledaños y se estima que aproximadamente en una semana se cumpla con la meta establecida.

Los módulos se instalaran de la siguiente manera: martes y miércoles, en los ejidos Lequeitio e Hidalgo; jueves y viernes, en Jaboncillo y Provenir; y por último, sábado y domingo en el Gimnasio Municipal y en el edificio del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (Cetis), de la cabecera municipal.

La funcionaria dijo que se estima aplicar, en promedio, 500 biológicos por día, para lo cual se formarán grupos de 50 personas y se les citará con media hora de diferencia a fin de evitar aglomeraciones.

Mata exhortó a la ciudadanía a que no vaya a acampar en el lugar o madrugue, ya que sí hay capacidad para cubrir la demanda.

"Lo que buscamos es tener una convocatoria ordenada, por eso iniciamos en los ejidos, para evitar la saturación, porque si iniciamos a la municipalidad, entonces vamos a tener a la gente de todos los ejidos. Estamos haciendo el llamado a que no se vayan a quedar a dormir ahí o que se vayan muy temprano, no deben estar nerviosos porque no van a alcanzar vacuna, hay dosis para todos".

En la jornada de vacunación participa la Secretaria de Salud del estado y la Federación, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Bienestar.

