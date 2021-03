'Tomaba con tranquilidad tema de muerte', dice hijo de Cepillín

Ricardo González "Cepillín" tomaba con tranquilidad el tema de la muerte. De acuerdo con su hijo Ricardo Jr. fue un tema que "El payasito de la tele" siempre aceptó.

"Él decía que no te vas al cielo, que el cielo está aquí, a lo mejor es como en otra perspectiva", comentó a las afueras de la funeraria (Gayosso Santa Mónica, Tlalnepantla, Estado de México) en donde la tarde y noche de este lunes será velado su cuerpo.

El actor falleció esta mañana después de una semana hospitalizado y en la que se le detectó cáncer. "Cepillín" llegó a un hospital de Ciudad Satélite a causa de un dolor en la espalda provocado luego de trastabillar en las escaleras, posteriormente tuvo que ser operado y se le pusieron ocho clavos.

Aunque se le iba a dar de alta el viernes pasado esto no sucedió pues su salud empeoró hasta que fue puesto en terapia intensiva por una neumonía.

"Yo lo vi hoy a las 6 de la mañana y a las 9:50 y las dos veces estaba dormido pero sí hablaba con él y cuando supe que se puso mal fuimos, le dio un paro, lo resucitaron y fuimos a darle tranquilidad en lugar de alterarlo o presionarlo de que le siga echando ganas", dijo su hijo.

"La verdad quisimos darle paz y eso fue lo que hicimos y a los diez minutos se fue, lo intentaron y ya no regresó".

Ricardo se dice agradecido con personajes como Angélica Vale, quien ha estado reuniendo fondos desde Estados Unidos ya que por la pandemia del COVID-19 tuvieron que posponer la gira del adiós del payaso que cumplía 50 años de carrera artística.

Señaló además que le hará llegar el dinero a su mamá la viuda de Cepillín, y que deben pagar aproximadamente 130 mil pesos del deducible.

"La pandemia se nos atravesó, no tuvimos COVID-19, él tampoco, nadie, dijimos 'ya la hicimos, ya están por llegar las vacunas a Metepec'. Mi papá decía 'ya me voy a vacunar'. Nunca piensas negativo, piensas que esto va a pasar y pues hay que seguirle", expresó.

Este martes sus restos serán cremados por petición del payaso y quieren depositar la urna en la Basílica de Guadalupe.

"Sigo recibiendo Whatsapp de enfermería que no lo pueden creer, que estaba bien, lo visitaron al cuarto y no lo creen como yo. Pensaban que la iba a librar, salió bien de la operación y de repente se los fue para abajo. No deciden nada más los médicos y el hospital, decide Dios.

"Mi papá deja un legado muy bello, bonita música, muy familiar, respeto a mamá y papá. Muchas cosas positivas y la idea es continuar con ese legado que ni papá dejó y con los proyectos que ya estaban planeados porque siempre estábamos en nuestra cabecita pensando qué más hacer".