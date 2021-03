El trading de criptomonedas y el Forex: diferencias y similitudes de estos dos mercados

El mercado del Forex y el de las criptomonedas son, para muchos, mercados muy diferentes, pero realmente, tienen similitudes que hay que tomar en cuenta. Analizando estos mercados con detenimiento, podemos hallar una serie de semejanzas entre estos dos mercados, aunque también existen contrastes notables. Sin embargo, en los dos casos, la dinámica del mercado subyacente de oferta y demanda generalmente es el que rige los precios de los respectivos activos.

Tanto el precio del Bitcoin como y las otras monedas digitales, son independientes de cualquier gobierno o institución (impera la descentralización), mientras que los principales actores en el mercado del Forex son los bancos centrales y comerciales.

Por eso es preciso definir los conceptos y establecer las diferencias y similitudes mas importantes de estos dos mercados.

¿Qué es el Forex?

El mercado de divisas (Forex) es fácilmente el mercado más grande y más líquido del mundo. Es una plataforma global y descentralizada para los inversores que hacen trading con las divisas del mundo.

El mercado del Forex está conformado por la banca, grandes empresas, inversores individuales y diferentes instituciones financieras. Se calcula que estos organismos intercambian cada día 5,3 billones de dólares con la esperanza de obtener beneficios.

El mercado de divisas surgió en el siglo XIX debido a la creación del patrón oro (un sistema monetario en el que la moneda fiduciaria de un país está directamente vinculada al oro) y el consiguiente establecimiento del dólar como moneda de reserva mundial. Una vez que el comercio por Internet entró en escena en la década de 1990, hizo que el espacio de Forex fuera más accesible que nunca, permitiendo que se convirtiera en lo que es hoy.

Ahora conocemos el Forex como un mercado que puede moverse rápidamente y ser volátil, lo que ha atraído a los operadores durante las últimas décadas porque, como todos sabemos, es esta volatilidad la que permite increíbles oportunidades de obtener ganancias.

El mercado del Forex funciona las 24 horas del día, 5 días a la semana, y se ocupa principalmente de las operaciones descentralizadas y extrabursátiles (OTC).

¿Qué es el mercado de criptomonedas?

A diferencia del Forex, el mercado de criptomonedas es todavía joven: sólo tiene algo más de 11 años. Las criptomonedas, por definición, son activos digitales, por lo que el mercado trata exclusivamente con activos digitales.

El mercado de las criptodivisas ha florecido rápidamente en la última década debido al auge de varias altcoins y al establecimiento de muchos exchanges y mercados destacados.

En comparación con la media diaria de 5,3 billones de dólares del mercado de Forex, el mercado de criptomonedas tiene un volumen diario de unos 100.000 millones de dólares. La mayor parte de este dinero se negocia a través de exchanges. Aunque el trading de criptomonedas en el mercado extrabursátil (OTC) existe, el uso de los exchanges sigue siendo la forma más destacada de comerciar con el bitcoin y otras criptomonedas.

Los exchanges de criptomonedas están siempre abiertos, 24 horas al día y 365 días al año. Sin embargo, las normas de negociación de estos exchanges varían en función de la forma en que los distintos países perciben y entienden las criptodivisas.

Las criptomonedas tienen fama de ser volátiles, lo que puede hacerlas atractivas como oportunidades de inversión. En términos de lo que afecta al precio de una criptodivisa, hay muchos factores como la oferta y la demanda, la regulación y la percepción de los medios de comunicación, por nombrar algunos.

¿Cuáles son las similitudes entre el Forex y el mercado de criptomonedas?

Hay muchos paralelismos entre estos dos mercados, como el hecho de que ambos operan con divisas, son rápidos y volátiles, y ambos se basan en la tecnología moderna de las comunicaciones para operar.

Tal vez la comparación más básica que se puede hacer entre estos mercados es el hecho de que ambos se basan en divisas en contraposición a otros productos tangibles. Aunque no todo el mundo concede a los activos digitales el título de "moneda", es este tipo básico de instrumento el que el Bitcoin y otras criptomonedas tratan de emular. Del mismo modo, ambos mercados están formados por una variedad de actores que van desde individuos hasta las instituciones financieras masivas, todos los cuales están llevando a cabo negocios regulares o tratando de obtener un beneficio de la volatilidad.

Otra conexión importante entre estos mercados es la forma en que los ordenadores y la tecnología de Internet desempeñan un papel en la creación de sus mercados. Aunque el mercado de divisas surgió mucho antes de la era de las tecnologías de la información, no es ningún secreto que se ha disparado como consecuencia de ello y, en la actualidad, Internet es el principal medio por el que se ejecutan estas operaciones. La criptomoneda sólo lleva esto un paso más allá, ya que sólo existe en el ámbito digital, y, de hecho, no podría de ninguna manera significativa ser negociada sin las redes informáticas.

¿Cuáles son las diferencias entre el Forex y el mercado de criptomonedas?

A pesar de las muchas similitudes, siguen existiendo diferencias clave entre estos mercados. Una de las más importantes es la naturaleza de la negociación OTC frente a la utilización de los exchanges, pero también difieren en la forma en que estos mercados responden de manera diferente a las presiones económicas mundiales.

La negociación OTC ofrece liquidez global, pero las operaciones a menudo deben ser facilitadas por un bróker, como se ha mencionado anteriormente. Es posible obtener una cuenta que dé acceso directo al mercado, pero eso está muy regulado. Sin embargo, pasar por un bróker u operador es más sencillo para muchos inversores, aunque el bróker también obtendrá ganancias y se lleva una parte. La cuantía dependerá de muchas variables, como las instituciones implicadas, el par de trading que elija y las condiciones actuales del mercado.

Las criptomonedas se compran normalmente en los exchanges. Un Exchange, al igual que un bróker, actúa como intermediario y se lleva una parte. Sin embargo, a diferencia de los brókers, el exchange actúa como autoridad única sobre la compra y la venta y suele tener una tarifa fija (o estructura de tarifas) que siempre se aplicará a las operaciones. No hay negociación; sólo existen las condiciones del exchange. Por lo tanto, esto puede simplificar el proceso para los usuarios de alguna manera, pero significa que la actividad del usuario estará bajo la vigilancia de una autoridad central.

Las monedas globales tampoco son lo mismo que las criptomonedas. Las monedas tradicionales (fíat) pueden estar vinculadas a un activo, a otras monedas o a nada, pero están reguladas por gobiernos y bancos centrales. Los sistemas mundiales que definen sus interacciones son antiguos y están bien establecidos. El valor de una moneda mundial siempre dependerá de cómo les vaya a las naciones frente a otros actores mundiales.

No obstante, las monedas digitales o criptos, tienen muy poco de esto. Ninguna de ellas existía antes de hace poco más de una década, y ninguna de ellas está vinculada a una nación o un banco en particular. Aunque pueden estar vinculadas a otros activos, la mayoría no lo están, y dependen de una combinación de su propia utilidad y de la fe especulativa para obtener valor. La utilidad intrínseca de un activo digital puede variar enormemente, y el mercado es bastante competitivo, a menudo con múltiples proyectos que compiten por el mismo nicho. No existen prácticamente regulaciones en cuanto al mercado de criptomonedas, y el futuro de cómo se desarrollará la legislación es bastante incierto, aunque ya se está creando. Algunos pueden especular que las monedas fiduciarias pueden potencialmente colapsar; sin embargo, son vehículos de inversión mucho más probados y verdaderos en promedio que la mayoría de las criptomonedas disponibles.

¿Cuál es el mercado más conveniente para usted?

Por supuesto, esta es una pregunta que todos los traders e inversores tienen que hacerse, pero la respuesta se reduce a qué tipo de entorno comercial le parece mejor. El Forex puede ofrecer más estabilidad incorporada, así como una industria con raíces más profundas, más infraestructura y una regulación clara. Sin embargo, el margen de subida en este mercado puede no ser tan extremo como el que ofrecen las criptomonedas.

El comercio de criptodivisas es ciertamente un mercado más riesgoso por la volatilidad de las criptomonedas, pero hay un potencial para obtener enormes beneficios que difícilmente se encontrarían invirtiendo en divisas tradicionales

Sea cual sea el camino que se elija, o si desea incursionar en ambos, la clave siempre será la educación. Mantenerse informado le ayudará a tomar las mejores decisiones de trading y, con suerte, a adelantarse a los tiempos difíciles del mercado.

Conclusión

Internet y el comercio electrónico han abierto las puertas a traders e inversores activos de todo el mundo para participar en una variedad creciente de mercados.

Elegir entre el mercado del Forex y el mercado de criptomonedas depende de cada inversor.

La oportunidad, no conoce fronteras. Muchos brokers e inversores de Forex han recurrido a los mercados de criptomonedas debido a su reciente crecimiento en popularidad. Sin embargo, la decisión de operar con divisas o con criptomonedas depende de los objetivos personales de cada inversor, sus recursos y su tolerancia al riesgo.