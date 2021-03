No es un día para celebrar: Regina Blandón

"No es un día para festejar y celebrar, es un día para conmemorar la lucha de millones de mujeres, de muchos años de un patriarcado sistémico del que no hemos podido movernos", señala Regina Blandón.

En el Día Internacional de la Mujer, la actriz considera que cada vez vamos mejor en la lucha por detener la violencia hacia la mujer. La actriz aplaude que sigan surgiendo campañas como "rompa el pacto" y que más personas denuncien a sus acosadores y agresores para que más gente se involucre en el tema.

La intérprete consideró que lo que se está viviendo un momento muy importante, a la vez que recordó las movilizaciones del año pasado, del 8 y 9 de marzo del 2020, que fue algo que "nunca antes se había visto en esta ciudad por lo menos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regina Blandón (@reginablandon)

"Después nos vino la pandemia y vimos subir todas las cifras de violencia intrafamiliar, agresiones; en un país en el que mueren muchas mujeres al día es durísimo. Hoy más que nunca tenemos que alzar la voz y seguir gritando y luchando y si nos ponen un muro llenarlo de flores".

Reconocida por programas como "La familia P. Luche" y "Me caigo de risa", explica además que la posición del gobierno respecto a la violencia de género es muy clara, sobre todo recordando la valla que se instaló alrededor de Palacio Nacional esta semana y los movimientos del 8 de marzo.

Regina Blandón, quien continuamente comparte su opinión al respecto de temas como la violencia y la legalización del aborto en redes sociales, señala que este año participará en la marcha virtual, pero considera que cualquier lucha es válida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Regina Blandón (@reginablandon)

"Todas las revoluciones tienen muchos bemoles. Hay veces que dicen 'estas no son formas' y yo creo que todas son las formas. No podemos juzgar a las mujeres que decidan salir a luchar por las calles o las que lo hagan desde casa en esta ocasión, porque cada una está haciendo lo que mejor considera en su trinchera".

"Si matan a una hermana, amiga, mamá, lo que sea, es de 'rompan todo', restauraciones de edificios pueden haber, pero quién te quita ese dolor. Hay grupos radicales, feminismos radicales, pero hay extremos en todas las luchas, no nada más en la feminista. Yo no puedo juzgar las acciones de las demás porque yo también estaría harta de que no me escuchen".

Con respecto al caso de la actriz Daniela Berriel, quien denunció que fue violada por Eduardo "N" hace un año y que el actor Gonzalo Peña fue cómplice, Blandón expresa su apoyo y señala que es tarea de las personas creerle a la víctima y no revictimizarla.

"Creerle porque no puede ser que se desacrediten ciertas luchas o declaraciones porque es muy difícil salir a decir eso. Ella decía que le costaba trabajo hacer el video porque la iban a señalar como la niña que violaron pero creo que si un mensaje así ayuda a que más gente que viva agresiones salga a denunciar a sus agresores está bien".

"Es muy violento en nuestra industria (del espectáculo) cómo las mujeres se tienen que ver o de pronto no te dan un papel; sufrí un caso de abuso sexual cuando era chica. En México es un porcentaje altísimo de las mujeres que violentan".