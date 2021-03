Carmen Salinas se entera en vivo sobre fallecimiento de Cepillín

Esta mañana durante una atención a medios de comunicación, la actriz lagunera Carmen Salinas fue informada por los reporteros sobre el fallecimiento de Cepillín.

"Ay no no, no es cierto ¿verdad?", cuestionó al escuchar la noticia.

Con el rostro triste, Carmen rápidamente recordó una cómica anécdota que vivió junto al legendario histrión con más de 49 años de trayectoria.

"Ahí vivía en la casa de ustedes, ahí vivió, hasta escondía las tortillas de harina en los zapatos, y un día se las encontramos y se las robé yo y me las comí y estaba atacado de la risa”, relató antes de dudar de la información.

Los reporteros que la rodeaban le explicaron que ya era algo oficial y que había sido por complicaciones de salud, pues ella cuestionó si se había tratado de COVID-19.

"Qué tristeza que se haya ido Ricardo, qué tristeza, yo lo regañaba mucho, ya no fumes, hijo, ya no fumes", declaró.