Gómez Palacio se adhiere a 'El 9 nadie se mueve'

La alcaldesa Marina Vitela se declaró respetuosa de las mujeres que laboran en su Administración y que no acudan a laborar este 9 de Marzo. No se les descontará el día. Igualmente quiénes quieran acudir podrán hacerlo.

En lo particular la alcaldesa Marina Vitela informó que no estará este 9 de marzo en la Presidencia por motivos de agenda pero declaró que respeta y apoya ésta y todas las acciones cuyo propósito sea crear conciencia en la sociedad no solo de la importancia de la mujer en el ámbito laboral, social o familiar sino de la necesidad de que los diferentes órdenes de gobierno, incluyéndose como Municipio, cumplan con su deber de brindar atención, protección y justicia a las mujeres y niñas que son víctimas de violencia.

La Administración Municipal gomezpalatina, en reconocimiento a la importancia del trabajo realizado por las mujeres que laboran para el gobierno local, anunció que este 9 de marzo se habrá de adherir a la campaña “El 9 nadie se mueve”.

Lo anterior, de acuerdo a información generada por la Oficialía Mayor en coincidencia con la determinación de la presidenta municipal, Marina Vitela, en pro de visibilizar el trabajo que realizan las mujeres y su aporte a la economía y sociedad mexicana, en particular al buen funcionamiento de la Administración Municipal.

De esta manera, en una circular dirigida a la funcionarios, regidores, sindicato y personal del gobierno municipal, incluidos los organismos descentralizados, se invitó a las trabajadoras a considerar su asistencia a laborar este martes; en el entendido de que, en caso de faltar, el día no les será descontado bajo ninguna circunstancia.

Así se dará muestra de la importancia que tienen las mujeres de Gómez Palacio, en particular, en la Administración de Marina Vitela, quedando claro que direcciones, departamentos y demás áreas del aparato de gobierno municipal habrán de laborar con normalidad a cargo del personal masculino.