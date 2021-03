Nominan productores a los filmes Borat, Ma Rainey y Nomadland

Borat Subsequent Moviefilm, Promising Young Woman (Hermosa venganza) y Ma Rainey’s Black Bottom (La madre del blues) están entre las nominadas al máximo honor del Sindicato de Productores de Estados Unidos: el Premio Darryl F. Zanuck al mejor productor.

El gremio anunció las 10 candidatas a su premio a la mejor película el lunes. Las demás son Judas and the Black Messiah (Judas y el mesías negro), Nomadland, Sound of Metal (El sonido del metal), Mank, Minari, One Night in Miami... (Una noche en Miami...) y The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago).

Los Premios del Sindicato de Productores (PGA, por sus siglas en inglés) son considerados uno de los barómetros más confiables para los Oscar. En los últimos dos años, las nominaciones a los PGA y los Premios de la Academia han estado prácticamente alineadas, excepto por la candidatura de Knives Out (Entre navajas y secretos) a los PGA el año pasado. El sindicato usa un sistema de votación preferencial similar al de la academia de cine. Los ganadores han coincidido en 21 de los últimos 31 años. En 2020, 1917 fue coronada mejor película en los PGA antes de que Parasite (Parásitos) ganara el Premio de la Academia. El año previo Green Book (Green Book: Una amistad sin fronteras) obtuvo ambos galardones.

No está claro si los productores serán tan proféticos en un año sacudido por la pandemia. Pero si la tradición se mantiene, las nominaciones del lunes decepcionarán a algunas aspirantes al Oscar a la mejor película como News of the World (Noticias del gran mundo), The Father (El padre) y Da 5 Bloods (5 sangres).

Los servicios de streaming dominaron la lista de nominados, encabezados por Netflix que recibió tres por Mank, The Trial of the Chicago 7 y Ma Rainey’s Black Bottom.

Una lista completa de nominados en los apartados de cine y televisión está disponible en el sitio web del sindicato. Los ganadores se anunciarán en una ceremonia virtual.

El martes, el Sindicato de Directores publicará las nominaciones a sus premios. La lista de candidatos al Oscar se anunciará el 15 de marzo.