El audio de Talavera buscando intimidar a 'Cabecita' Rodríguez en penal

Alfredo Talavera es el alumno más adelantado de Oswaldo Sánchez, un portero al que le gustaba intimidar con sus acciones pero también con palabras a los delanteros.

Talavera lo hace muy seguido y lo intentó en el penalti que Jonathan Rodríguez, del Cruz Azul, cobró para el triunfo agónico de La Máquina sobre los Pumas.

La pena máxima se marcó, y entre VAR, discusiones y demás, llegó el momento del enfrentamiento entre tirador y portero. Talavera lanzó un monólogo tratando de poner nervioso al 'Cabecita'.

"Aquí me la vas a dar, no tienes otra más que ahí", gritaba el portero señalando a su lado derecho. "No tienes más que ahí, ni una, ahí", seguía el veterano ante la fija mirada del uruguayo.

Talavera: “Aquí me la vas a dar, no tienes otras más que ahí, ahí voy a ir” ‍ Cabecita:Al cliente lo que pida!!!#CruzAzul #Pumas pic.twitter.com/30k6E96vux — Eduardo (@LvThespecialone) March 8, 2021

Sonó el silbatazo de César Ramos y Talavera lanzó sus últimos retos. "Lánzala ahí, dámela ahí, ahí voy a ir, ahí voy a ir". Tres pasos y disparó, Jonathan Rodríguez la puso dónde pidió Talavera, quien no llegó a detener ese balón.

Vino el festejo y cuando el delantero cementero se dirigía al medio del campo, se topó con la mirada del portero, que resignado aceptó que fue vencido.