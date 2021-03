Carlos Aguilera anuncia su salida del PRI en Lerdo; se va a Movimiento Ciudadano

Esta mañana el exalcalde de Lerdo, Carlos Aguilera Andrade anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su llegada a Movimiento Ciudadano.

Acompañado por el dirigente estatal del Partido naranja, Óscar García Barrón, anunció que "en el Partido Revolucionario Institucional he terminado un ciclo y que empiezo otro el día de hoy, me voy con la frente, que me voy dejando y teniendo muchos amigos".

Aguilera agradeció todo lo que logró en el Partido tricolor pero comentó que "hoy el Partido ha cambiado mucho, hoy el Partido tiene dueño, está secuestrado por unos poquitos que buscan el beneficio propio".

Dijo que esperará los tiempos electorales para dar a conocer sus aspiraciones.