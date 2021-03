Kuno Becker anuncia que será papá por primera vez

Este fin de semana fue especial para el actor Kuno Becker, pues a sus 43 años tendrá la dicha de convertirse en papá por primera vez, algo que ha resultado indescriptible para el intérprete de cintas como ¡Gol! y Nomad.

"Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer", escribió el intérprete que semanas atrás estuvo envuelto en polémica al recrear el controvertido video de Vicente Fernández.

Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer. — Kuno Becker (@KUNOBP) March 7, 2021

La publicación fue respondida por algunos de sus seguidores, quienes preguntaron desde si es que era algo que le pasaría a "Joaquín Ferrer", personaje al que interpreta en la telenovela Fuego ardiente, o si es que era algo real.

De cualquier modo, fuera algo real o de parte de la ficción de Las Estrellas, sus fans le desearon felicitaciones y muchas bendiciones tanto para él como para su pareja.

Por otro lado hubo quien recordó unas palabras de Kuno Becker, cuando alguna vez dudó querer hijos luego de su pasado.

La publicación ha contado con más de 600 me gusta.