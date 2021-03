'Gracias a Dios ya me pusieron la vacuna'

Doña Hortensia Súchil, de 76 años de edad, recibió su vacuna contra COVID-19 en el Hospital General de Lerdo, donde acudió el domingo por la mañana y dijo sentirse muy bien. "No se siente nada", manifestó.

La mujer, con domicilio en la colonia Ejido Lerdo, es una de las 980 personas a las que se les ha aplicado la vacuna en el Hospital General, desde el viernes, sábado y ayer domingo al mediodía, pero el servicio estaría abierto hasta las 19:30 horas o al terminarse las dosis disponibles, según informó la directora de ese nosocomio, Gabriela García Reyes, quien al igual que el personal estuvieron presentes para colaborar en la coordinación de los trabajos.

Doña Hortensia, quien se apoya en su andador para poder caminar, manifestó que siempre quiso vacunarse, aunque algunas personas le decían que no lo hiciera. "Una mujer me dijo: 'no se vacune porque se muere'. Estás loca, le dije, y gracias a Dios ya me la pusieron y me dijeron que venga otra vez el 28 de marzo por la otra".

Los representantes del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) se sensibilizaron y aceptaron vacunar a los lerdenses que por algún motivo no presentaban su credencial de elector, ya que el viernes y sábado les estaban negando de manera tajante su vacuna a los adultos mayores que no traían consigo ese documento.

La directora del Hospital General manifestó que con el hecho de comprobar que los adultos mayores viven en Lerdo, se les podría aplicar su vacuna para protegerlos contra el COVID.

Ayer se pudo observar ya una buena coordinación entre el personal federal, del Hospital General y de la Brigada de estudiantes de las Facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), que apoyaban las acciones para una más ágil atención de los cientos de adultos que acudían.

Apoyan también en esa labor trabajadores de distintos Departamentos del Municipio y del DIF Municipal, brindando también el servicio de traslado gratuito de adultos mayores que no pueden acudir por sus propios medios a los centros de vacunación, sólo marcando al 871-417-4477 para atenderlos.

La meta para el Hospital General de Lerdo es de 1,800 dosis y se estará aplicando la vacuna hasta mañana martes. En total son 13 puntos de vacunación en el área urbana y rural de Lerdo.