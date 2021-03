Atención a la salud, desventaja para las mujeres mexicanas

A modo de destacar la importancia de la salud este Día Internacional de la Mujer, la doctora Yolanda Jaramillo, especialista en anatomía patológica y citología, compartió sobre el tema un panorama en el que afirma que la figura femenina se encuentra en desventaja.

"La cultura del cuidado de todos antes del cuidado propio es parte de lo que aprendemos desde niñas. Somos responsables de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestros hermanos, nos hacemos cachitos para cumplir con todo y tenemos muchas tareas. Si tenemos la fortuna de tener un trabajo formal, todavía llegamos a casa y hacemos muchas cosas. Todavía existe esa idea de que si nosotros cuidamos a todos, entonces a nosotros no nos va a pasar nada, esa es una ilusión pero así pensamos las mujeres a veces. Nos distraemos en la atención de todos y nos olvidamos de nosotras mismas, ese es un punto cultural que tenemos que vencer. Ahí van implícitas muchas cosas, el temor a estar enfermo, que no hay facilidades; incluso si una mujer está trabajando, no siempre hay facilidades en tomar la mañana para hacerse una mastografía, por ejemplo", declaró.

Jaramillo también indicó que el presupuesto cuando una mujer se vuelve adulto no camina junto con ella, "las políticas públicas dicen que están orientadas a las mujeres pero en realidad no existe ese apoyo en los presupuestos que se asignan a nivel nacional, estatal o local. Sí es una desventaja respecto al cumplimiento de la salud en general".

DESIGUALDADES SOCIALES

Utilizando como ejemplo el cáncer de mama, Jaramillo planteó las desigualdades a las se enfrenta una paciente a la que se le hace un diagnóstico temprano, ya que muchas no poseen ningún derecho a un sistema de salud establecido y solamente el 30 por ciento tienen esa posibilidad. "Una mujer tiene que hacer muchas tareas y generalmente su propio cuidado queda rezagado. La sociedad lo veía como una cosa egoísta, que una mujer se atienda antes que atender a sus padres (...) Como ellas son dependientes de alguien, no hay una incapacidad y/o servicios adicionales que tienen las otras pacientes. Sí hay una posición de desventaja de las mujeres respecto a la salud, y eso es algo que las asociaciones buscan, esas mujeres que se hacen a un lado tengan una atención de calidad como en países de primera".

HACER FRENTE A LOS MIEDOS

La también presidenta de Mujeres salvando Mujeres, asociación en apoyo a pacientes con cáncer de mama, ve en la educación la clave para hacer frente a las enfermedades, resaltando que el estar informado es fundamental para seguir tomando decisiones adecuadas. "Para cuidar a todos los demás hay que cuidarse uno primero. Si ya estamos en una situación de enfermedad, hay que buscar ayuda, hay que buscar a otras personas que ya han pasado por esta situación y hay que buscar a las instituciones, a los organismos de la sociedad civil que realizan estas tareas para apoyarlas de manera directa, que no tengan miedo de acercarse a esos grupos, y que no tienen por qué vivir en soledad ninguna de esas enfermedades que las aqueja", dijo.

'NO ES UNA DECISIÓN FÁCIL'

En la actualidad, muchas mujeres alrededor del mundo han creado grandes movilizaciones en busca de un aborto legal y seguro. Al respecto, opinando como defensora de la vida humana y en lo personal, no como presidenta de una asociación, la doctora Yolanda Jaramillo compartió su postura. "Yo como persona, creo que se pueden hacer otras cosas antes de abortar, pero también creo que cada mujer tiene situaciones especiales que las obligan a veces a tomar una decisión. No es una decisión fácil y que se tome sin pensar y me parece que las mujeres que se ven obligadas a tomar esa decisión, sí deben tener la seguridad de que se lo va a hacer un experto en este tipo de procedimientos, que va a ser en condiciones de sanidad, que va a ser en condiciones legales, que no la ven a penalizar por ello, y que esa si es una decisión que cada quien debe tomar y un derecho que debemos de tener. Si ya está obligada por alguna circunstancia, que hay muchas, ella debe tener ese derecho de tomar la decisión, no que el Estado la tome por ella, no que los demás la tomen por ella, creo que eso si es algo que hay que defender", puntualizó.