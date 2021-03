Cantantes laguneras alzan la voz por el Día de la Mujer

"Todos los hombres deberían ser feministas. Si los hombres se preocupan por los derechos de las mujeres, el mundo será un mejor lugar. Somos mejores cuando las mujeres están empoderadas: esto conlleva a una mejor sociedad", dijo en una ocasión el cantante, John Legend, y hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer sus palabras hacen más eco que nunca.

Este lunes, no es una fecha para festejar, sino para recordar los logros y los avances que ha logrado el sexo femenino en la sociedad.

Con el fin de conmemorar el día, El Siglo de Torreón reunió en sus instalaciones a siete mujeres dedicas a la música.

Algunas, ya se conocían por sus actividades, otras no tenían el gusto y hasta intercambiaron números telefónicos.

Anilú Dávila, Alicia Sifuentes, Karla Rodríguez, Rosa Otilia Sánchez, Mireya Santoyo, Loreley Velázquez y María José Guerrero hablan de los retos que viven día a día.

AGRADECIDA CON SU MAMÁ

Marijose Guerrero, mejor conocida como Mjoe Guerrero, es una cantante lagunera de reguetón. Siendo una precursora de este género se ha enfrentado a bastantes pruebas, según platicó a El Siglo de Torreón.

"Los retos que vivo hoy en día como cantante del género urbano son aceptar los malos comentarios, dejarlos pasar y que no me afecten, al revés, a veces tienes que escucharlos porque son los que te ayudan e a mejorar".

Mjoe comentó que varias mujeres han aportado algo especial en su vida, sin embargo, es su madre su principal fuente de inspiración.

"Mi mamá me ha inspirado a ser una mujer fuerte y trabajadora, ella es una mujer demasiado fuerte que no le importa lo que digan los demás. Ella sigue adelante, le valen las críticas, siempre es original. Mi madre me alentó a ser cantante".

'HAY QUE EDUCAR MÁS A LA SOCIEDAD'

Alicia Sifuentes, vocalista de la agrupación lagunera Mi Barrio Colombiano, comentó a El Siglo de Torreón que para lograr una real equidad de género se necesita sembrar la semilla en el nicho familiar.

"Hay que educar más a la sociedad y debemos educar bien a nuestros hijos así como llevarlos por buenos caminos, inculcándoles en todo momento que hombres y mujeres tenemos los mismo derechos".

En cuanto al reto que ha enfrentado como mujer en tiempos de pandemia, la lagunera reveló que ha sido el lidiar con los hijos en casa (Ante la falta de clases presenciales) sin descuidar sus labores personales y profesionales.

"Debido a la contingencia, los hijos están tomando clases virtuales, los tenemos las 24 horas del día y los siete días de la semana, hay que estar al pendiente de sus tares, de lo que les piden, lo bueno es que en los meses pasado no había mucho trabajo y así pude organizarme bien; mis respetos para esas mujeres que salen a trabajar y regresan a sus casas para atender a su familia", pronunció.

PIDE MAYOR CONCIENCIA

Rosa Otilia Sánchez, precursora de la música mexicana en la Comarca Lagunera, comentó que "gracias a la vida y a su familia" nunca vivió alguna situación incómoda o se le prohibió que hiciera alguna actividad, como el caso de la cantada, que tanto le gusta.

"Siempre tuve a mi madre a mi lado en mi niñez, en mi adolescencia; entonces ella siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo y todo lo que queríamos hacer ella me apoyaba y hasta donde se pudo, ahí llegamos".

La intérprete, quien ha participado en los homenajes que se le han hecho a la fallecida Lola Beltrán en La Laguna, opinó que se requiere un mayor compromiso entre la comunidad para que hombres y mujeres tomen caminos iguales.

"Se necesita más conciencia, es lo único que se necesita, tanto en lo femenino como en lo masculino. A veces falta empatía entre las mujeres, hoy más que nunca debemos ayudarnos y apoyarnos ente todas".

'HACEMOS COSAS QUE ANTES NO IMAGINÁBAMOS'

La lagunera Karla Rodríguez divide su tiempo entre la música y la nutrición. Debido a la pandemia, le puso una pausa a su actividad como cantante, sin embargo, volverá muy pronto a laborar en eventos. Para ella, su sexo ha ganado mayor terreno en los últimos años.

"Considero que el ir descubriendo nuestras capacidades, nos ha hecho abrirnos puertas y hacer cosas que antes ni quiera imaginábamos. Hoy en día, veo que entre nosotras existe mucho apoyo, empatía y lo podemos ver simplemente en redes sociales, al compartir y apoyarnos en los proyectos que emprendemos", externó.

Karla, quien es fiel seguidora de la música de rock, comentó que ha sido Renata Chapa quien la ha inspirado, tanto en su profesión como en su búsqueda por ser una mejor persona día a día.

"Renata es periodista, escritora, investigadora, catedrática, y un gran ser humano que lucha y trabaja por las educación de todos los niños. Tengo el honor de actualmente colaborar con ella en un gran proyecto de CONACYT sobre lectoescritura, resiliencia y música".

'NECESITAMOS SER ESCUCHADAS'

Con más de 10 años de trayectoria musical, la cantante lagunera de música versátil, Mireya Santoyo consideró en entrevista que la mujer necesita hoy en día un mayor protagonismo en cualquier ámbito.

"Necesitamos ser escuchadas, hay que alzar la voz y no quedarnos calladas. Por otro lado, también vemos cómo a veces entre mujeres nos atacamos , cuando deberíamos de cuidarnos y apoyarnos", comentó.

En cuanto a los retos de la mujer en la actualidad, y más en estos tiempos de pandemia, Santoyo destacó que la salud es lo que más hay que cuidar porque ya se comprobó que, "somos vulnerables".

"Hay que valorar más la vida, a los seres queridos y darse cuenta que lo único y más importante es tener salud, porque sin ésta no podemos hacer nada. Estoy segura que todos anhelamos esa libertad que teníamos antes para hacer cualquier cosa".

SU MADRE LA INSPIRA

La cantante lagunera, Anilú Dávila, quien estuvo en La Voz Azteca el año pasado, se ha sentido inspirada a lo largo de su vida en lo personal, por su madre, y en lo profesional por la artista Frida Kahlo así como las intérpretes Yuri, Lady Gaya y Demi Lovato.

"Me inspiran las mujeres de mi clan familiar tanto paterno como materno, principalmente a mi mamá ya que ella es mi ejemplo a seguir, desde muy pequeña he admirado a mi mamá por ser una guerrera, sacarme adelante; la amo con toda mi alma", contó a El Siglo de Torreón.

Desde su trinchera artística, opinó que aún falta mucho por hacer para que su sexo logre una verdadera equidad, aunque reconoció que sí ve un avance importante.

"Necesitamos reconocer que falta un verdadero equilibrio entre hombres y mujeres. Debemos reconocer que las mujeres hemos sido atacadas, denigradas y lastimadas de manera física, verbal psicológica y emocionalmente", externó la joven y agregó que entre ellas mismas debe haber una mayor sororidad, especialmente en la lucha por el empoderamiento.

'SÍ NOS FALTA APOYARNOS ENTRE NOSOTRAS'

Loreley Velázquez, actual vocalista de Sonora Everest, consideró que si en verdad se desea alcanzar una equidad de género será necesario que los padres eduquen a sus hijos sin distinción alguna.

"Eso empieza desde una educación inicial, desde la que nos dan nuestros padres, tanto de niños como de niñas. Si no los educan tratándonos a todos de igual manera, ellos van a crecer con una mentalidad a la que los padres les inculcaron".

La cantante, quien declaró ser admiradora de su madre en lo personal y de Alejandra Guzmán en lo profesional, lamentó que casi no hay empatía entre mujeres, sobre todo en la carrera de la música.

"Pienso que muchas mujeres consideran que estamos compitiendo entre nosotras y no es así debemos de darnos un apoyo porque como mujeres salimos a dar la casa y salimos a trabajar, sí nos falta apoyarnos entre nosotras".