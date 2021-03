Apasionada por el arte culinario

Priscila Santacruz, contadora de profesión, pero chef de vocación, se ha encargado de satisfacer a la Comarca Lagunera con sus deliciosos platillos, postres y creaciones.

A sus 38 años de edad, ella continúa creciendo en su oficio, estudiando constantemente, capacitándose para estar al día en todas las novedades de la repostería y la cocina en general, buscando nuevas inspiraciones, nuevos sabores y nuevas experiencias para ofrecer a su clientela.

Querida por todo aquel que ponga un pie en su cafetería en Gómez Palacio, o incluso aquellos que contratan sus servicios de catering, Priscila no solo es un talento en la cocina, sino también es una brillante emprendedora orgullosamente lagunera que se ha encargado de mantener firme y de pie su negocio.

Arriesgada e independiente, así es como ella describe su perfil con 12 años de experiencia en el arte de la gastronomía; actualmente tiene su cafetería con delicioso menú en la colonia Las Rosas de Gómez Palacio, la cual se ha convertido en el punto preferido de decenas de vecinos.

Hoy, en el Día de la Mujer, damos espacio a las empresarias laguneras, quienes se han topado y vencido obstáculos de género, mujeres empoderadas que han logrado ver más allá de los límites generacionales que se han impuesto en nuestra cultura por décadas.

En una charla con el Siglo de Torreón, Priscila nos platicó sobre su experiencia en su oficio, sus inspiraciones, motivaciones y amor por lo que hace.

¿CUÁNDO COMENZÓ TU AMOR POR LA COCINA?

Empezó desde niña, me vi muy influenciada por mi papá él siempre cocinaba, pero le gustaba la cocina salada y por parte de mi abuela materna a ella le gustaba mucho la repostería pasteles y todo eso entonces digamos que tengo una mezcla de las dos partes de la familia tanto materna como paterna.

EN UN SECTOR TAN COMPETIDO, ¿CÓMO RESALTAR?

Yo siempre trato de estar capacitandome yendo a cursos conociendo nuevos chefs mejores chefs tratar de siempre estar capacitandome, leer mucho o sea yo leo mucho de todo lo que son los ingredientes, formulaciones y todo para poder realizar una buena receta.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TUS NEGOCIOS?

El contacto que tengo con la gente, el que me digan si les gustó cómo les gustó, qué debemos mejorar, pero sí el contacto que tengo con la gente me gustaría muchísimo.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES BARRERAS QUE TE HAS TOPADO AL SER MUJER EMPRESARIA?

Comentarios que me han llegado como "ay, como eres mujer no tienes una buena administración, no sabes cómo se llevan las cosas". Entonces sí todavía el que sea independiente, el que sea arriesgada, todavía muchas personas o muchos hombres no lo ven como un plus de que las mujeres podemos hacer lo mismo que ellos.

CULTURALMENTE LA COCINA SE LE ATRIBUYE A LAS MUJERES, ¿CREES QUE EN TU RUBRO SE RECONOCE LA LABOR DE LA MUJER EN LA GASTRONOMÍA SIN SER ALGO 'OBVIO'?

Culturalmente la cocina se le atribuye a las mujeres en casa, pero profesionalmente la cocina es más de hombres, sí está muy competitivo por ese lado, porque sí es un rubro más para hombres porque se especializan más hombres que mujeres, pero yo creo que el corazón y el amor que se le da a la receta es totalmente diferente el que le da una mujer.

¿A QUÉ MUJER ADMIRAS?

A lo mejor va a sonar trillado, pero la verdad es que admiro mucho a mi mamá por ser empresaria, por ser profesionista, por ser independiente, porque tuvo que sacar a una familia sola cuando falleció mi papá con cinco hijos y que siempre vio para adelante y nos sacó a todos adelante, y aparte exitosa en lo que es y en lo que hace.

¿CÓMO CAMBIAR DE LA CONTABILIDAD A LA COCINA?

A pesar de que toda mi familia es contadora, el yo estar sentada detrás de un escritorio no me hacía feliz entonces empecé a ver o investigar qué es lo que a Priscila le gustaba, qué es lo que a Priscila le apasionaba y busqué varias cosas, hice varias cosas, pero de las cuales sí me apasionaban pero no cómo la cocina y al final de cuentas la contabilidad siempre va a ayudar para cualquier negocio, entonces no me arrepiento de haber escuchado la carrera de contabilidad, pero menos me arrepiento de haberla dejado porque realmente lo que me apasiona es la cocina y estar siempre con el trato al cliente y ver qué se les ofrece, el platicar, el que me platiquen sus experiencias, de todo salen recetas nuevas. Me encanta que cada que vayan a mi cafetería y prueben un postre nuevo hecho por mí vivan una experiencia completa.

Priscila Santacruz, chef, emprendedora y contadora profesional.