Presentan a candidatos a diputaciones por RSP

El dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP), Hugo Rosales Badillo, presentó a los candidatos de este partido que próximamente se registrarán ante las instancias electorales para contender por las diputaciones locales en La Laguna y federales.

En rueda de prensa, el dirigente estatal informó que se encuentran listos con sus candidatos en el estado de Durango para participar en la contienda electoral 2021 para elegir diputados locales y federales.

Por tal motivo, para el distrito II federal con cabecera en Gómez Palacio, representará a RSP la joven Jaqui Galván; mientras que en el Distrito III federal, con cabecera en Guadalupe Victoria y abarca 17 municipios, entre ellos Lerdo, el candidato será Fernando Ulises Adame de León.

En el distrito IX local, con cabecera en Mapimí, el candidato es el joven Alán Cortez; en los distritos X, XI y XII, con cabecera en Gómez Palacio, estarán Alicia Velázquez, Lorenzo Natera y el exfutbolista José Guadalupe Rubio, respectivamente. En el distrito XIII, con cabecera en Lerdo, participará Xochitla García.

Al hacer uso de la palabra, Ulises Adame declaró: "como ustedes bien saben, me retiré en el 2013 de un partido en el poder (PRI) y desde entonces mantengo mi decisión de seguir luchando por las cosas en que creo y no quiero ponerme en manos de quien me dejará en el camino. Nosotros tenemos el mismo proyecto, mucho antes de que existieran las coaliciones, aunque en el año 2018 decidimos apoyar a un señor (haciendo alusión a AMLO), lo hicimos con el corazón, con la voluntad y bueno, él tiene un proyecto en este momento, pero nosotros no hemos abandonado el nuestro".

Por su parte, Jaqui Galván quien buscará la diputación federal del 02, dijo que cree en el proyecto de RSP y ahora tiene una oportunidad de trabajar y hacer las cosas bien, ya que los perfiles que tiene el partido son buenos y "vamos por una contienda muy limpia, una contienda ciudadana y de propuesta".