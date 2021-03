Rebeca y su inagotable amor por el softbol

- La esperanza de vida para las mujeres mexicanas es de 79 años, cifra que indicaría que la lagunera Rebeca Martínez Portillo ya está jugando los últimos outs, pero su salud y su entusiasmo dejan ver que si acaso, apenas está disputando la primera entrada.

"Rebe", de 73 años de edad, juega softbol dos veces a la semana, lo hace de manera ininterrumpida desde hace 40 años y hoy es un ejemplo para las jugadoras de la Comarca Lagunera, quienes la observan jugar con alegría y con gran efectividad, razón por la que ella dice sentirse "muy apapachada por Dios". En el Día Internacional de la Mujer, El Siglo reconoce a Rebeca, esposa, hija, mamá de tres damas, abuela de dos nietos y deportista, a quien la edad no le representa ninguna barrera para disfrutar de su deporte favorito, en el que ha cosechado "muchas satisfacciones".

DESDE NIÑA

Al recibirnos en la sala de su hogar, Rebeca nos relata que aprendió a jugar este deporte, "primo - hermano del beisbol", desde muy temprana edad: "desde los once años juego softbol, aprendí en mi escuela, que era el Colegio Eliot, cuando estaba ubicado sobre la Morelos con Leona Vicario, me enseñaron a jugar todas las posiciones, aunque la única que no me gusta es la de cátcher. Luego mandaron a mi papá a trabajar en la planta de sulfato a Viesca, nos fuimos toda la familia y allá se jugaba mucho softbol, por lo que pude practicar mucho", rememoró.

Al regresar a Torreón, jugó invitada en la Liga Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde enfrentaba a equipos del Club San Isidro, de la Unidad Deportiva Torreón, entre otros, además de jugar en ligas de Matamoros, la Unidad Deportiva Torreón, Ciudad Lerdo, Gómez Palacio y ligas rancheras, como la del ejido Ana. "Casi siempre jugué el jardín izquierdo, de unos años para acá ya no me mueven de primera, ahí estoy a gusto y le ayudo a mi equipo, algunas veces juego la segunda base. He bajado mi promedio de bateo, antes pegaba promedio de .400 o más, ahora ya no es lo mismo, pero me convertí en experta para negociar bases por bolas", bromea Rebeca mientras hojea un álbum repleto de fotografías y notas periodísticas, que reflejan sus andanzas por los diamantes.

HASTA EL ÚLTIMO OUT

La charla con "Rebe" es fluida y muy entretenida, con firme memoria, recuerda sus mejores jugadas, la manera en que fildeó un elevado recargada en la barda, sus largos batazos y el campeonato de robos de base que ganó cuando tenía 43 años de edad. Actualmente juega con los equipos Rayamp en la Liga Municipal de Softbol Femenil de Torreón, además del Machado, en la Liga del Rancho de Ana, donde es todo un ejemplo para sus compañeras, que van desde niñas de 13 años, hasta veteranas que rozan los 50.

"El deporte brinda mucha felicidad, nos ayuda en todos los sentidos, brinda diversión, nos quita el estrés, nos permite hacer amigos. Yo les diría a todas las mujeres que no se rindan, hagan deporte, dedíquenle tiempo, a mí me hace muy feliz, le agradezco a Dios el poder jugar y lo haré hasta el final".

73 AÑOS de edad, tiene Rebeca Martínez, quien se mantiene activa en la práctica del softbol.