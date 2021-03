'Cancelan' a Pepe Le Pew por presunta normalización del acoso sexual

Quién no se divirtió con las aventuras del zorrillo galán y simpático al tratar de conquistar a una gatita o quién no soltaba una carcajada al ver al ratón más rápido del mundo hacer trastabillar al gato Silvestre o algún maloso que quisiera hacerle daño a él y a su amada Rosita, pues todo esto resulta que no estaba bien.

Y es que un columnista del New York Times pidió cancelar dos de las caricaturas más conocidas de los Looney Toones, nos referimos a Pepe Le Pew y Speedy Gonzales, el primero porque contribuye a la "cultura de la violación" y el segundo por fomentar al racismo. Charles Blow en su espacio en dicho diario, al cual tituló "Six Seuss Books Bore a Bias", celebró que libros del Dr. Seuss, como "El Grinch", "El Lorax", "El Gato en el sombrero", entre otros, fueran sacados de circulación por presuntamente ser historias racistas. "El racismo debe de ser exorcizado de la cultura, incluida, o tal vez especialmente, de la cultura infantil", indicó Blow. Sin embargo, eso no fue todo, ya que señaló que durante su infancia hubo dibujos animados y juguetes que promovieron estereotipos hacia otros grupos sociales y que todo esto estaba al aire en la cultura social. "Algunas de las caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación; Speedy Gonzales cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes , una criada negra y corpulenta que hablaba con fuerte acento", escribió en su columna. Debido a su comentario, Blow se convirtió en tendencia, ya que muchos usuarios en las redes sociales se pronunciaron contra su idea de que el zorrillo de Warner Bros sea un violador en potencia y por ello el escritor tuvo que salir a defenderse argumentando con hechos, ya que subió un video del casanova blanco con negro, lo que había plasmado en su espacio. "Los lectores se volvieron locos porque dije que Pepe Le Pew fomentaba a la cultura de la violación, veamos: 1- Agarra/besa una chica/ extraña repetidamente con o sin su consentimiento. 2- Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él 3- Cierra una puerta para evitar que ella se escape Tras esto, escritores y personas se ha pronunciado en Twitter, y su opinión se ha visto dividida, ya que algunos consideran a Pepe Le Pew y Seepdy son considerados inofensivos y divertidos. Mientras que otros sienten que antes de pedir la cancelación o extinción de los cortos animados deberían clasificarlos para que a partir de los 8 años de edad en adelante pueden ver a dichos personajes, siempre y cuando estén al cuidado de algún adulto. "El Dr. Seuss y Pepe Le Pew son demasiado controvertidos para el año en curso, pero está bien animar a los niños de ocho años a que tomen bloqueadores de la pubertad". Unos más consideraron a otras caricaturas como más acosadoras y violentas. Hay quienes se fueron más allá al considerar como doble moralista a la sociedad que pide cancelar estas caricaturas, pero que escuchan y bailan reggaetón. Unos más piden mejor desaparecer al capitalismo, al que consideran como un sistema que destruye a la humanidad. Otros lo tomaron más abroma y consideraron que "Heidi" es una los dibujos animados que más promueven la violencia sexual.