'No se siente nada', dice mujer lerdense tras vacunarse contra el COVID-19

Doña Hortensia Súchil, de 76 años de edad, recibió su vacuna contra el COVID-19 en el Hospital General de Lerdo, a donde acudió el domingo por la mañana y dijo sentirse muy bien.

“No se siente nada”, manifestó.

La mujer, con domicilio en la colonia Ejido Lerdo, es una de las 1,450 personas a las que se les ha aplicado la vacuna en el Hospital General, desde el viernes, sábado y este domingo al mediodía, pero el servicio estaría abierto hasta las 19:30 horas o al terminarse las dosis disponibles, según informó la directora de ese nosocomio, Gabriela García Reyes, quien al igual que el personal estuvieron presentes para colaborar en la coordinación de los trabajos.

Doña Hortensia, quien se apoya en su andador para poder caminar, manifestó que siempre quiso vacunarse, aunque algunas personas le decían que no lo hiciera.

“Una mujer me dijo; ‘no se vacune porque se muere’. Estás loca, le dije y gracias a Dios ya me la pusieron y me dijeron que venga otra vez el 28 de marzo por la otra”.

Los representantes del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), se sensibilizaron y aceptaron vacunar a los lerdenses que por algún motivo no presentaban su credencial de elector, ya que el viernes y sábado les estaban negando de manera tajante su vacuna a los adultos mayores que no traían consigo ese documento.

