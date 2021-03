Vestuarios en Televisa, un área de creatividad, diseño, pasión y magia

Contrario a lo que muchos piensan, los personajes comienzan su trayecto a la vida no en el actor que los encarna, sino en el área de vestuario donde se crean los primeros diseños que les dan forma. Es este espacio uno de los más grandes e importantes de Televisa.

"Los diseñadores cumplimos todos los retos, aquí todos somos capaces de hacer todos los proyectos que hay en la empresa", asegura la encargada del departamento de vestuario de Televisa San Ángel, Solange Alchurron Coppola.

En las instalaciones de Televisa San Ángel se guardan más de 80.000 piezas de vestuario que hacen posible la verosimilitud de cada uno de sus personajes, conductores y personalidades que integran su programación.

"No hay prenda que no pase por nuestra área antes de salir en televisión y no tiramos nada, todo se reutiliza", asegura Alchurron mientras camina por los talleres de costura acompañada de Vivianne Roman Palau, jefa creativa de diseñadores de vestuario.

Solange comenzó su trabajo en Televisa en 1995 y la pasión por este trabajo surgió al ser a su madre, la actriz argentina Mariana Kar, en escenarios y teatros desde que era una niña.

Ahora tiene a su cargo casi 200 trabajadores de los que una cuarta parte de ellos son diseñadores y los demás se dividen en costureros, sastres, tintoreros, almacenistas y administrativos, todos igual de importantes y esenciales para sacar adelante una producción.

El trabajo comienza en la sección de diseño, una amplia oficina en donde antes de la pandemia todos los diseñadores se reunían para crear cada proyecto con tres factores determinantes para la creación del vestuario: estrato social, época en la que se desarrolla la historia y la psicología del personaje.

"Lo primero que nos dan es la psicología del personaje con la sinopsis de la historia y trabajamos con los primeros capítulos. Hacemos un 'key visual' con la producción y diseñadores" , relata.

Una vez que esto está decidido, los diseñadores llevan a talleres y sastrería los proyectos y los distribuyen con las costureras.

Gloria forma parte del área de taller de mujeres y es la costurera responsable del proyecto "Mi querida herencia" y "¡Cuéntamelo ya!", "la diseñadora viene a darle los proyectos y ella se encarga de ir a probar, de revisar, recortar, transformar y todo lo que se necesite", dice Vivianne.

Una vez listo, cada pieza llegará a la bodega especial que cada producción tiene en la que se encuentran, zapatos, joyería, bolsos y los "armarios" de cada personaje que en conjunto llegan a sumar de 7 a 12.000 piezas.

Actualmente se trabaja en 19 los proyectos, y según señala Solange el número puede variar y llegar a 22, aunque no precisamente todos se encuentran en producción, pues el departamento es parte de una preproducción que comienza aproximadamente dos meses antes de las grabaciones.

TALENTO MEXICANO

"Todo se compra, se hace y se diseña aquí por mexicanos", destaca Solange quien explica que es importante para la empresa apoyar económicamente al país y sobretodo "mostrar que todo lo podemos".

"Tenemos proveedores de telas y los diseñadores van al centro a buscarlas, hay ciertas telas que cuando haces telenovela de época no se consiguen y se mandan traer pero también esas se compran aquí", comenta.

Una de las pruebas más grandes del talento de sus diseñadores y costureros fueron los vestuarios para "¿Quién es la máscara?", un programa de concurso en el que personalidades del espectáculo se escondían debajo de unos personajes elaborados.

Con la pandemia algunas cosas han cambiado y los que no pueden trabajar en casa siguen presentes en Televisa con todas las medidas sanitarias recomendadas.

Además, el vestuario ahora pasa por un rigor específico de filtros desinfección en múltiples ocasiones para evitar los posibles contagios.

Solange está convencida de que sin el área de vestuario Televisa sería un lugar muy triste: "somos parte de la historia del personaje, ¿cómo contar cada historia sin algo de todo esto?", se pregunta.