Anette Michel se despide de TV Azteca tras 20 años

Luego de semanas de especulaciones acerca de la permanencia de Anette Michel en Televisión Azteca, se ha dado a conocer que finalmente la conductora deja la empresa en la que estuvo más de 20 años.

Fue la conductora Pati Chapoy quien en su programa Ventaneando reveló que Michel se iba de la televisora, aunque no lo hace por tener algún proyecto en ningún otro lugar.

“Sí, es el último programa de nuestra queridísima compañera Anette Michelle, que tomó la decisión de salirse, por ahora, de Televisión Azteca, no tiene propuesta en ningún otro lado. Pero ella tomó la decisión por ahora de alejarse”, explicó Chapoy en su emisión del viernes.

Hace unos días, previo al final de “Masterchef”, Anette habló y destacó que no estaba cerrada a otras opciones laborales y que desde hace tiempo ha querido desenvolverse laboralmente en otros lugares.

“Sé que se ha dicho mucho acerca de mí con relación en Azteca y la realidad es que desde hace tiempo tengo muchas ganas de hacer otras cosas, seguir creciendo y llevar mi carrera hacia otros lugares. Es posible que ya no esté en Azteca, seguimos en pláticas para llegar a acuerdos pero no estoy cerrada a opciones de otros lugares, yo siempre estoy en constante búsqueda de oportunidades”, comentó Anette.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anette Michel (@anettemicheltv)

La conductora tapatía detalló que además de no tener contrato de exclusividad con Azteca, desde hace un tiempo habían cambiado “las cosas” en la televisora y quizá era momento de explorar otras alternativas.

“Desde hace tiempo las cosas en la empresa han cambiado, hay nuevos directivos, traen cosas nuevas y con todo el respeto del mundo lo digo, dentro del canal han cambiado mucho. Hay nueva administración, tienen otra forma de trabajar que respeto, pero para mí es más complicado. En época de pandemia la empresa no paró, siguió trabajando”, dijo.

Acerca del rumor de que podría formar parte de la nueva telenovela de “El Güero” Castro en Televisa, la también actriz dijo que ha hablado con muchos productores, que incluso no sólo en Televisa, sino en otras empresas, porque extraña actuar.

“Como saben mi carrera la enfoqué mucho en la actuación y también extraño mucho actuar y quizá por ahí es por donde estemos buscando nuevas oportunidades. Claro que he hecho castings, he ido a televisoras grandes, a otras pequeñas, a las independientes y ahora hasta a los servicios streaming, buscando oportunidades que me reten”, expresó.