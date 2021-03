Voz del Dihablo

Mis queridas creaturas de la noche, es tiempo de hablar de Moonspell, una banda portuguesa que está por llegar a las tres décadas de existencia.

En este 2021, FernandoRibeiro y sus secuaces lanzan al mercado su álbum de estudio número 12 o 13, por ahí van.

La carrera de este grupo ha sido muy consistente, siempre productivo y con grandes trabajos, poco o nada que recriminarle.

En 1995, lanzan su disco debutWolfheart, luego de un EP que había salido un año antes, Under the Moonspell.

Su primer material de larga duración puede ser considerado como su obra maestra, uno que fácilmente entraría en la clasificación de #DiscosPerfectos, de esos que luego los ‘true’, o los ‘oldschool’, dicen que nunca fue superado. Puede ser.

Un cuarto de siglo después, los portugueses están más que vigentes.Hermitage se titula el nuevo trabajo, con pocomás de los 50minutos de duración (existe otra edición con un ‘cover’ de Candlemass).

En la portada aparece un hermitaño joven que simula alejarse de la civilización, una imagen oscura, café. El hombre porta un báculo y sus pies descalzos están sobre una superficie poco firme, acuosa.

Moonspell nos ha acostumbrado a álbumes conceptuales que se disfrutan de principio a fin y que nos llevan de una atmósfera a otra, pasando por diferentes matices que logran envolvernos en lo que la banda pretende.

En Hermitage, el tercer ‘track’, de nombre All or Nothing, excede los 7minutos de duración y en élnos transportan por pasajes bastantes relajados que nos invitan a la reflexión. El disco, en partes, pareciera el ‘soundtrack’ de unahistoria de terror, pero en general puede considerarse como uno de los más “tranquilos” de la banda. Sin que esto quiera decir “aburrido”, por el contrario. Hay que tener tiempo para escucharlo.

Luego del turbulento 1755, donde Ribeiro y sus colegas encausan toda la furia de la madre naturaleza, ambientando una de las más grandes tragedias de su país, ahoramuestranunamadurez propia que le dan acercarse ya a los 30 años de carrera. Apostando siempre y buscandonuevos caminos.

Recién salió a la venta este trabajo, a la par que comparten un nuevo videoclip, para el tema The Hermit Saints. Los gritos del vocalista se hacen presente de vez en vez.

El disco termina con un ‘outro’, titulado Citty Quitter, totalmente instrumental. Ha terminado el viaje, por ahora.

En 2013, Moonspell “pagó” una deuda que tenía pendiente con el públicomexicano en elHell andHeaven, con la interpretación casi íntegra de su magna obra Wolfheart.

Para estas épocas de pandemia, tenía proyectada una visita al CandelabrumFest, que tuvo que ser cancelada. En aquel lejano festival quedó de manifiesto el poder que proyecta la agrupación en sus presentaciones en directo y una ejecución perfecta que logran, producto también de los pocos movimientos en su alineación desde los 90.

El año ha comenzado de buena manera en lo que respecta a nuevos materiales de bandas importantes en la escena de la música que tanto nos apasiona.

Epica, Accept, Therion yMoonspell son apenas algunos de los que han levantado lamano en pro de las buenas producciones. En tanto, en La Laguna, los carnales de Svmerion se pusieron las pilas y grabaron su primer video, para el tema Signals, con locaciones naturales en las Dunas de Bilbao.

Que haya éxito.

Por hoy, me despido.

Allá nos vemos.