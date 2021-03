Hormonas y láser: las claves para quedar \'como nueva\'

La salud sexual y reproductiva de la mujer, es uno de los temas menos atendidos en el país, pues solo tres de cada 100 mujeres acuden a consulta por iniciativa propia para tener control sobre el estado de su organismo.

La falta de información, los prejuicios y los mitos alrededor de algunos tratamientos, son algunos de los factores por los cuales existe desinterés e incluso, temor.

Aquí se enraíza una problemática más grave, que es la aparición de charlatanes, que ofrecen productos o tratamientos milagrosos y pueden poner en riesgo la vida de las pacientes.

“Tú tienes que saber que con el médico que vayas, esté vigente y calificado”, asegura el Dr. Raúl Domínguez González, Jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Los Ángeles de Torreón.

“En medicina no siempre pasa, hay personas que recomiendan a doctores ‘porque son muy buenos’ y esto no se trata de gente buena, esto es acerca de conocimiento, sabiduría, actualización y preparación, nadie puede considerarse ‘bueno’ si únicamente se quedó con los conocimientos adquiridos en la escuela y no se ha mantenido a la vanguardia”.

Cuando se habla de tratamientos con hormonas, la falta de información o en su defecto, la mala información adquirida, provocan rechazo entre las pacientes.

LAS TRES ETAPAS EN EL CUERPO DE LA MUJER

“Hay 3 tiempos de “crisis” en el cuerpo de la mujer, definiendo como crisis un cambio: la primera menstruación, la etapa reproductiva y la menopausia. La etapa más grande es esta última, pues abarca la vida desde los 40 años”.

“Naturalmente, al llegar a esta etapa, la producción hormonal se reduce y existe miedo en las pacientes para sustituirlas.

Por ello es tan importante identificar a los profesionales capacitados y certificados, ya que podrán brindar la información necesaria y adecuar el tratamiento a cada paciente en específico”.

Actualmente existen tratamientos hormonales que mediante la implantación de un chip, del tamaño de un grano de arroz, se sustituye el usual consumo diario de pastillas y tiene una duración de hasta seis meses.

Con más de 20 años de experiencia en la realización de cirugías láser, Domínguez González se mantiene en constante capacitación, la más reciente fue la Subespecialidad en Rejuvenecimiento Vaginal en República Dominicana.

GINECOLOGÍA REGENERATIVA

“Anteriormente se conocía como Rejuvenecimiento vaginal, ahora le llamamos Ginecología Regenerativa que en mujeres que pasaron por un parto, se regenera la cavidad vaginal a condiciones previas. Para quienes están en alguna etapa de la menopausia y presentan cuadros de incontinencia urinaria, con este tratamiento terminan esos problemas”.

“El tratamiento mantiene la condición de la mucosa de la vagina, que originalmente es rugosa y con el tiempo se vuelve lisa, de ahí el nombre “Monalisa” de esta técnica italiana, donde regeneras la vagina a condiciones previas, aumentando su grosor, los niveles de colágeno y la circulación, revolucionando de manera extraordinaria la vida de la paciente”.