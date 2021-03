Hace algunos años, al hablar de mujeres en el sector industrial se mencionaban casos muy específicos, pues la generalidad de los directivos en las empresas eran hombres, sin embargo, poco a poco se han ganado espacios al frente de compañías e incluso, como propietarias.

Ana Cristina Sánchez Cano, titular del comité de Mujeres Industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Torreón, refirió que hay estudios que evidencian que, cuando las empresas son lideradas por mujeres, hay un crecimiento en la productividad, pues su forma de trabajo es más abierta, organizada y con mayor responsabilidad social.

"Las mujeres tienen habilidades que impulsan el éxito en las empresas, son más organizadas, tienen mayor empatía, impulsan el cambio social, somos muy respetuosas y eso genera confianza", expuso.

En Canacintra hay 305 socios, de esta cifra, 66 empresas están lideradas por mujeres y 45 de ellas son dueñas de la empresa. En la actual mesa directiva de la cámara, la mitad son mujeres, cuando hace algunos años eran solamente una o dos. La comisión de Mujeres Industriales inició con cinco integrantes hace tres años y en la actualidad son 66, lo que refleja un alto interés de ellas por participar en la industria.

Sánchez Cano recordó que Coahuila ocupa el sexto lugar en cuanto a mujeres que lideran empresas, según un diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que atribuyó a una mayor apertura en la cultura, tanto en las propias mujeres, que han luchado por ganar estos espacios con base en su trabajo, como por parte de los hombres, que han sabido reconocerlo, lo que marca una diferencia con respecto a los estados del sur del país.

Señaló que la pandemia por COVID-19 dejó una pérdida de empleos en la región, lo que llevó a muchas mujeres a emprender negocios en su casa, ya sea de alimentos, manualidades, comercio. Indicó que la contingencia sanitaria, además, significó un doble reto para ellas, con el cierre de escuelas y guarderías, pues en la mayoría de los casos, el cuidado de los hijos recayó en las mamás. "Es impresionante la cantidad de mujeres en las redes sociales que fomentan el comercio local, entre ellas, es una sororidad, un apoyo que ha sido fundamental para la economía", comentó.

Como propietaria de una empresa, Ana Cristina ha enfrentado distintos retos y uno de ellos ha sido el tema cultural, pues hay trabajadores que, al ver que la jefa es mujer, creen que será menos estricta que un hombre, pero están equivocados.

"Al principio, hay algunos que no te toman en serio, pero se van adaptando a que sea una mujer la que está al frente de la empresa y se dan cuenta de que, por lo mismo de que somos más organizadas, somos más estrictas", explicó.

Ella es licenciada en Psicología, en su familia eran comerciantes y tuvo formación empresarial dictando cursos de capacitación por 15 años y dirigiendo un centro de este tipo, hasta que arrancó con su negocio propio, una purificadora de agua que, al inicio, distribuía 30 garrafones y ahora son hasta 600 en un día.

"Si era necesario que yo saliera con un vehículo a repartir, yo lo tenía que hacer, eso me ayudó mucho a que la gente me respetara, a que se diera cuenta de que no nos para nada, por el hecho de ser mujeres, tenemos una capacidad impresionante", expresó.

Desde el 2012 ingresó a Canacintra y desde entonces ha tratado de involucrarse en el apoyo a las mujeres industriales. Sánchez Cano consideró que las mujeres requieren de capacitación para fortalecerlas y que puedan ingresar en más áreas laborales.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Ana Cristina recordó a las laguneras que hay muchas áreas de oportunidad y que las mujeres cuentan con toda la fortaleza y capacidad para salir adelante, la creatividad para emprender y proteger siempre a la familia.

"Lo único que nos puede detener somos nosotras mismas, entonces, si pensamos para adelante definitivamente vamos a lograr todo lo que nos propongamos, nada nos detiene", dijo.