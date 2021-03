Arleth, una lagunera de 100

Arleth Leal Metlich sueña despierta. Ella no descansa hasta convertir sus proyectos en una realidad. Hoy, esta lagunera, directora ejecutiva de la firma de Recursos Humanos, Red Ring, es distinguida por revistas y diarios como una de las 100 mujeres más poderosas de México con presencia en 35 ciudades y 15 mil colaboradores.

Y no se equivocan. Mientras en medio de la pandemia todo se volvió quejas, miedo y en cierro, ella desarrolló la plataforma 'Tutorial.mx' para dar solución a la difícil situación que enfrentaban las mujeres que tuvieron que dejar de trabajar, al tiempo apoyar a las madres trabajadoras con la enseñanza de sus hijos.

Para ella, hay avances en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral, aunque todavía existe un retraso de 80 años para lograr la igualdad de género, así como en términos salariales, las mujeres ganan 13 por ciento menos que los hombres.

Reconoce que hay apertura, pero hoy en día 'le toca a la mujer que ocupa puestos directivos justificar que la lucha tiene razón de ser, y esa oportunidad debe inspirar a otras mujeres a crecer'.

Para Leal Metlich no hay vuelta de hoja para las mujeres recién egresadas: tienen que trabajar, capacitarse, tomar experiencia y luchar por sus proyectos independientemente de su vida personal.

Modesta y amable como siempre, accedió a conversar con El Siglo de Torreón a propósito del Día Internacional de la Mujer.

Arleth, me gustaría hacer un preámbulo por el Día Internacional de la Mujer. El objetivo de este día no es una fiesta, sino una conmemoración, hacer un alto en el camino para conocer cuánto hemos avanzado en términos de igualdad de género.

´ Para ti, ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para lograr la igualdad de género y los obstáculos que todavía se presentan?

Afortunadamente, el panorama de la mujer ha cambiado. Ha sido la base de todas esas mujeres que a través de su vida han luchado por los derechos de las mujeres, que han luchado por muchas que ni siquiera sabían que tenían derechos. Hoy el reto en el Día Internacional de la Mujer es mucho mayor, ya que empezamos a tener posiciones importantes. Ya es considerada en diferentes sectores, en los corporativos ya es vista y tomada en cuenta, al igual que el sector público. El reto principal es demostrar es justificar que realmente ese papel que le han dado tuvo razón de ser. Y esa oportunidad, hay que saberla aprovechar y sobre todo y lo principal, para incentivar e inspirar a más mujeres.

Tristemente a veces vemos que la mujer no es promotora de la mujer, y hoy aprovechando el día internacional el papel de todas será jalar a otras mujeres para que también puedan ocupar cargos directivos tanto en el sector público como en el sector privado.

´ Recientemente el IMCO señaló que la mayor contratación de mujeres en la economía podría elevar el PIB hasta un 15 por ciento, ¿Por qué crees que se pueda dar este fenómeno?

Por este lugar que hoy tenemos, nuestro reto se vuelve mayor, para las personas que han confiado en nosotros, ya que el hecho de estar aquí nos da la posibilidad de exponer, de poder decir quiénes somos, demostrar … Y estos compromisos nos hacen mucho más responsables. Es por eso que las mujeres generan una mayor productividad.

Pero también es cierto que las mujeres tenemos algunas habilidades blandas muy bien definidas, como es el factor humano con el que tratamos a las personas. Somos generadoras e integradoras de equipo y esto se traduce en rentabilidad para las organizaciones y el mismo gobierno.

También como mujeres somos más organizadas, tendemos a hacer una mayor planeación y también estamos muy comprometidas con el factor humano y es por eso que muchas mujeres desempeñamos puestos en la administración de personal. Además, también se nos ha catalogado como más honestas, más justas, equilibradas y por eso para posiciones específicas toman en cuenta mujeres. Para manejar valores, posiciones complejas…

´ Arleth, la mujer ya está en el mercado laboral, se avanza, pero para ti, ¿Cuáles son los principales obstáculos?

Es un tema clave, un estudio reciente señaló que el 48 por ciento de las mujeres en México dejan sus trabajos o no aceptan una promoción por el temor de dejar a sus familias o porque sus parejas no están de acuerdo. El número es muy alto y esto desincentiva que las mujeres puedan ocupar cargos más altos o puedan comprometerse más a fondo con la empresa.

El trabajar y ser miembro de una familia no tiene que estar pelado, ya está demostrado que sí se puede, sin embargo pareciera que hoy las mujeres estamos muy empoderadas y tenemos esa conciencia de que vamos a trabajar también y no es así. Todavía tenemos esa cultura de que tenemos que dejar de trabajar porque vamos a tener una familia.

´ ¿Qué es lo que recomiendas como experta?

Lo más importante es concientizarnos que no tiene que ser así y sobre todo, tenemos que aprovechar que si tenemos una carrera profesional, tenemos la oportunidad de trabajar, siempre sigamos alimentando esa parte profesional ya que no sabemos cómo vamos a estar económicamente y si siempre vamos a estar dependientes. La vida da muchas vueltas y hoy por ejemplo hay mujeres que están buscando trabajo y requieren regresar al campo laboral y es muy difícil que se puedan reincorporar al mercado laboral ya que no están actualizadas, muchas compañías no tienen a bien visto que una persona tenga tanto tiempo sin trabajar, porque la curva de aprendizaje será mucho más larga.

Yo quiero incentivar y transmitirle a todas las mujeres que es importante que trabajen, aunque no sea absolutamente necesario, porque esto nos brinda otra perspectiva y se da una libertad económica importante y las decisiones tienen que ser tomadas a lo que tú quieres en ese momento y no por una presión económica familiar. Es muy importante que busquemos mantenernos productivas, alimentarnos con capacitación.

´ Arleth, tú eres una mujer de éxito, ¿Cómo iniciaste?

Yo decidí ser empresaria a pesar de no venir de una familia de empresarios, vengo de una familia muy trabajadora. Abrí la compañía Selecta en Torreón cuando tenía 20 años recién salida de la universidad, nada fácil, ya que era muy chica y de hecho empezar sola, que nadie me conocía, de promover mis servicios fue una labor que tuve que sembrar, sembrar y sembrar.

Afortunadamente, la firma empieza a crecer, después traigo un concepto de Estados Unidos relacionado con la administración de personal y todavía en Torreón no había y con esto la compañía creció y abrí oficinas en diferentes partes del México y sin embargo tuve que abrir la oficina en la ciudad de México. Tuve dos opciones, aguantarme como estaba o seguir trabajando a ver si crecía o bien acercarme con una firma grande. Tomé la segunda opción. Hicimos una mancuerna maravillosa, esto fue hace ya 13 años, seguimos trabajando con esa mancuerna. Hoy tenemos 35 oficinas en la república mexicana, tenemos más de 15 mil colaboradores y creo que acertamos tanto ellos como yo, la firma se llama Red Ring, es una empresa de Recursos Humanos, de reclutamiento, selección y adiestramiento de personal.

Además ahora en la pandemia impulsé un emprendimiento esto por mi parte, ya que también soy madre y además tengo la sensibilidad del mercado laboral. Vimos dos grupos vulnerables, los jóvenes y las mujeres. Este proyecto es una plataforma que se llama Tutorial.mx. En este caso me enfoqué en las mujeres que fueron las más afectadas, en donde más despido hubo o bien mujeres no podrían trabajar, primero porque cerraron las guarderías y las escuelas fueron en línea y tenían que atender a sus hijos y porque no tenían quien se los cuidaba y además por el temor de regresar y contagiar.

´ ¿De qué trata Tutorial.mx?

Cualquier persona que tenga una habilidad y una computadora por Internet puede dar clase en cualquier parte y no requiere ningún título profesional. Ha sido una forma en la que hemos incentivado el empleo. Hemos sido una conexión.

´ Me da mucho gusto conocer todos tus proyectos y lo mejor de todo es que eres orgullosamente lagunera. ¿Qué puedes concluir a propósito del Día Internacional de la Mujer?

Este día va mucho más allá de salir a las calles y manifestarte, nuestra lucha debe ser diaria, en cualquier ámbito que nos desempeñemos. Tenemos mucho retraso todavía, dicen que hay hombres que nos llevan 80 años de ventaja en el mercado laboral y ganamos 13 por ciento menos que ellos. Hay que seguir trabajando. Muchas gracias y saludos para los lectores de El Siglo de Torreón. Muchas felicidades por sus 99 años, ya casi los 100.