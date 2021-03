No vamos a traer gente de afuera: gobernador de Durango

El gobernador José Rosas Aispuro Torres aseguró que nombrará a un subsecretario de Gobierno lagunero.

"He sido siempre muy respetuoso de los temas partidistas en cuanto al subsecretario de Gobierno, en esta próxima semana quedará una gente de aquí, no vamos a traer gente de afuera, vamos a nombrar a alguien que sea de aquí de La Laguna, no vamos a importar gente de otros lados", aseguró.

Actualmente el licenciado Joel Coronado Ituarte, secretario técnico de la Subsecretaría de Gobierno de la Región Laguna, se encuentra a cargo del despacho de la subsecretaría.

Para registrarse como aspirante a candidato interno por el Partido Acción Nacional (PAN) y buscar una diputación local, el subsecretario de Gobierno en Gómez Palacio, Manuel Ramos Carrillo, pidió licencia el pasado mes de febrero.

Lo anterior para poder cumplir con los tiempos del proceso interno del PAN y buscar la candidatura por el XII distrito electoral de la misma entidad.

No obstante, Ramos Carrillo no presentó su renuncia definitiva sino una licencia.