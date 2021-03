Considera Del Bosque que regreso de afición al estadio es alentador

El coordinador regional del Programa COVID, César Alejandro del Bosque Garza, declaró que la baja de casos positivos y ocupación hospitalaria es muy halagüeña, ya que está permitiendo la total reactivación económica con apertura y creación de fuentes de empleo, con todas las medidas protocolarias de salud.

El hecho que este domingo ya se permita la entrada de aficionados al estadio de futbol del Santos Laguna, de 40 por ciento de su capacidad por las restricciones de la pandemia, dice el servidor público, es en sí muy alentador y servirá como programa piloto con todos los protocolos para la posible reapertura de otros espectáculos, dependiendo también del comportamiento de la gente, tal como lo declaró el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, ya que en caso de no resultar, se volvería a suspender la entrada al estadio.

"Los números hablan y nos da gusto que los hospitales públicos y privados reporten bajas importantes de ingresos de pacientes COVID, pues significa que hay menos pacientes, menos enfermos graves y menos muertes", refirió

Del Bosque reiteró que los avances logrados hasta ahora son muy buenos, "pero no quiere decir que ya podemos dejar de trabajar en cuanto a las medidas preventivas y la gente se puede relajar. No, eso todavía no y es muy importante no dejar de lado el cubrebocas y la sana distancia, pues no son ocurrencias, sino recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales que debemos seguir al pie de la letra".

Tras mencionar que Coahuila es un estado líder en cuanto a toma de pruebas COVID, el funcionario reiteró que se sigue trabajando y atendiendo las decisiones que se toman mediante las reuniones del Subcomité Regional de Salud, donde se da seguimiento a todo lo relacionado con la pandemia y se actualizan estrategias.

Añade que todos han jugado un papel muy importante, tanto ciudadanos como autoridades estatales y municipales, para poder llegar al lugar en que Coahuila se encuentra, con pocos casos positivos y muy baja ocupación hospitalaria.