Emprende reto de asumir dirección de Protección Civil en Lerdo

De las 16 direcciones o áreas de primer nivel que contempla como tal el Ayuntamiento de Lerdo en su organigrama, solo en la dirección de Capacidades Diferentes se encuentra a cargo una mujer. Sin embargo, el área de Protección Civil, que depende de la Secretaría del Ayuntamiento, desde el mes de enero se encuentra a cargo de una mujer.

En el caso de la dirección de Capacidades Diferentes, es Beatriz Galván la que se encuentra como titular, mientras que en Protección Civil, en enero se nombró a Isabel Macías Sifuentes tras el fallecimiento de Vicente García Ramírez, víctima de COVID-19.

Es precisamente ella quien reconoció que tras su nombramiento, recibió comentarios cuestionándola sobre el por qué había aceptado tal encomienda, "si comúnmente es de hombres", le dijeron.

María Isabel es madre de seis hijos, esposa, y además líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). A todas sus actividades, desde el mes de enero sumó una más, la de ser titular de Protección Civil en Lerdo, nombramiento que más que temor, la llenó de ganas de enfrentar cualquier reto.

Para Macías Sifuentes, hoy en día las mujeres se han abierto caminos que antes se pensaba que eran exclusivos para los hombres. "Como en muchos otros casos, ya se está dando esa apertura de no etiquetar algunos puestos, que por muchos años fueron exclusivos de los hombres, ahora las mujeres nos estamos abriendo ese camino en el que tenemos la capacidad, quizá no la misma fuerza, pero la capacidad la tenemos igual que los hombres".

Isabel Macías no pensó dos veces en aceptar su cargo pues le gustan los retos. "La verdad es que en el momento dije que es un trabajo de 24 horas, tengo seis hijos, estudio, tengo el encargo de estar al frente de los sindicatos, será muy absorbente, sin embargo siempre me han gustado los retos. Creo que es algo que vamos a sacar adelante muy bien, porque es algo que nos gusta: el trabajo".

La nueva funcionaria reconoció que no cuenta con la capacitación ni las certificaciones en materia de Protección Civil pero también que se encuentra rodeada por personal altamente capacitado. "He tomado algunos cursos sobre todo aquí, mucha gente piensa que nada más es el trabajo de los Bomberos, no, aquí hay mucho trabajo de todos los dictámenes que se tienen que hacer en las empresas por ejemplo los programas internos de Protección Civil que deben cumplir, todos los negocios, etcétera".

Macías comentó que al llegar a esta dependencia no se enfrentó a ningún rechazo por parte de sus compañeros, la mayoría hombres. "Yo siempre he trabajado con hombres, yo creo que no se me va a dificultar, pero yo soy más exigente, como por ejemplo el pase de lista, la formación por las mañanas, hay cosas que se dejaron de hacer… yo les dije: aquí si no nos dignificamos nosotros, nadie nos va a dignificar", expresó.

MÁS MUJERES

Otro de los cargos que están bajo la dirección de una mujer son: el departamento de Reclutamiento, por Rosa María Sánchez; Viveros está a cargo de Lourdes Castil; el Panteón Municipal, Gertrudis Díaz Couder ; Instituto de la Mujer, María del Refugio Adame; Sistema DIF, Margarita Guerra; y el resto son subdirecciones.