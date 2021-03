Lucha por el empoderamiento femenino

¿Cómo estás?

Justo hace poco más de dos años estabas cantando en el Coliseo Centenario de Torreón, ¿Qué recuerdos hay?

¿Quién te compuso Entiende que ya?

¿Cómo fue el proceso de grabación?

En la melodía mencionas la palabra cab…, ¿Te costó trabajo decirla cuando le pusiste voz?

¿Consideras que la canción tiene lo necesario para volverse un himno como Mírame?

¿Le dedicarías a alguien de tu pasado, Entiende que ya?

Mírame, te la compuso un lagunero, Bruno Danzza, ¿No es así?

Sin duda estas ansiosa de cantar el tema en vivo y ver las reacciones de tus seguidores.

¿Cuáles son esas otras rolas?

¿De qué manera te afectó la pandemia?

"La pandemia me sirvió para crecer interiormente, para estar mucho tiempo conmigo solita, escribí bastante, ya no fumo, hice una dieta cetogénica, dejé el tequila porque antes me encantaba echarme mis tequilas. Me he preocupado por tener una mejor calidad de vida y sigo trabajando en ello".

¿Qué mensaje le das a las mujeres previo al Día Internacional de la Mujer?

"De igual manera les aconsejo poner límites, incluso con la familia o los hijos porque en ocasiones nos entregamos tanto a ellos que nos olvidamos de nosotras mismas y hay que recordar que si uno no está bien consigo misma, no estará bien los demás; un ejemplo que les doy se da cuento subimos un avión, cuando caen las mascaras de oxigeno uno primero debe ponérselas bien, para así poder ayudar a quien esté a tu lado".

Repertorio

Algunos éxitos de Edith Márquez son Mírame Mi error mi fantasía Dejémoslo así Ese beso Aunque sea en otra vida Entre ella y yo Tú me obligaste No te preocupes por mí