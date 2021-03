Edith Márquez lucha por el empoderamiento femenino

Hoy en día Edith Márquez se siente fuerte, empoderada y dispuesta a hacer lo que desee sin tener que preguntarle a nadie; esas actitudes, además de muchas emociones han quedado plasmadas en las ocho canciones que conforman su próximo disco de estudio.

Como carta de presentación, la cantante lanzó Entiende que ya, un tema escrito por José Luis Roma (Río Roma) en el que por vez primera incluye una palabra altisonante y en sus palabras eso la hizo sentirse desahogada.

La exTimbiriche charló en exclusiva vía zoom con El Siglo de Torre´´on sobre dicha melodía. Reveló que añora volver a la Comarca Lagunera y dio un mensaje a todas las féminas de la región en el marco del Día Internacional de la Mujer.

-¿Cómo estás?

Muy bien, feliz de platicar con el público de Torreón y presentarles mi nuevo sencillo, Entiende que ya; es una canción fuerte, pero real porque todas las mujeres tuvimos o tenemos a alguien a quien dedicarle esta melodía. A toda la gente de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo…les mando un beso virtual.

-Justo hace poco más de dos años estabas cantando en el Coliseo Centenario de Torreón, ¿Qué recuerdos hay?

Si, fue el 16 de febrero de 2019. Ese concierto estuvo increíble, lo llevo en mi corazón porque la entrega que tuvo conmigo el único esa noche, yo tenía años de no haber estado en Torreón y haber vuelto esa ocasión fue increíble.

-¿Quién te compuso Entiende que ya?

Lo escribió José Luis Ortega de Rio Roma. Somos amigos de muchos años, los hermanos Roma saben qué canciones me quedan, saben qué canciones voy aceptar. Ha sido un acierto sacar esta canción en estos momentos porque creo que hoy más que nunca las mujeres nos hemos ido empoderando cada vez más y día a día hacemos lo que nos gusta. Hay que amarnos más y cuidarnos las unas a las otras.

-¿Cómo fue el proceso de grabación?

La canción se empezó a trabajar a la distancia y eso fue difícil; ya después nos juntamos en el estudio siguiendo las medidas sanitarias y créanme que surgió una magia bonita y especial y eso también quedó grabado.

-En la melodía mencionas la palabra cab…, ¿Te costó trabajo decirla cuando le pusiste voz?

Yo soy muy mal hablada en mi vida cotidiana, lo que nunca había hecho es cantarla, pero la he dicho cualquier cantidad de veces y les confieso que hasta bonito sentí al cantarla ya que fue como un desahogo.

-¿Consideras que la canción tiene lo necesario para volverse un himno como Mírame?

Sin duda. Es un tema muy poderoso, llegador. Muchas mujeres nos hemos topado con estos hombres; estos individuos que lastiman, que mienten, que prometen. Honestamente creo que esta melodía puede generar la misma empatía que generó Mírame.

-¿Le dedicarías a alguien de tu pasado, Entiende que ya?

No. De las personas que han estado en mi vida creo que nadie se merece un adjetivo calificativo tan feo y fuerte, aunque si alguien se lo mereciera no se los diría porque considero que no estaría bien hablar mal de una persona que en algún momento formó parte de mi vida.

-Mírame, te la compuso un lagunero, Bruno Danzza, ¿No es así?

Bruno es un gran amigo, un compañero al que admiro mucho y respeto. He trabajado con el muchas canciones, he estado cerca de él y le estaré siempre agradecida porque me dio dos de los temas más importante del inicio de mi carrera, Mírame y Mi error mi fantasía.

-Sin duda estas ansiosa de cantar el tema en vivo y ver las reacciones de tus seguidores.

Por eso me fascina las personas de Torreón porque me conocen perfecto y sí, me urge cantarla en vivo. Me dicen que haga un streaming con este nuevo disco de ocho temas y les digo que n o lo sé porque este proyecto sí se tiene que cantar con el público en vivo.

-¿Cuáles son esas otras rolas?

Hay una que se llama Olvídalo; otra, Remando; otra, Nada; otra, Te odio; son rolas fuertes y contundentes. Espero que para cuando salgan todas ya podamos los artistas presentarnos en sitios presenciales y por supuesto deseo regresar con ustedes.

-¿De qué manera te afectó la pandemia?

A mí me cambió muchas cosas. Primero que nada valoré poner un pie fuera de mi cama, yo daba todo por hecho. Con esta situación nos enseñó que nada es seguro, no puedes hacer planes ahora sí que como dicen por ahí, 'Quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes'.

"La pandemia me sirvió para crecer interiormente, para estar mucho tiempo conmigo solita, escribí bastante, ya no fumo, hice una dieta cetogénica, dejé el tequila porque antes me encantaba echarme mis tequilas. Me he preocupado por tener una mejor calidad de vida y sigo trabajando en ello".

-¿Qué mensaje le das a las mujeres previo al Día Internacional de la Mujer?

El mensaje de que sí se puede, el de estar siempre sacando la casa por la familia o por nuestros hijos, el de que no se nos cierre el mundo para nada. Las mujeres podemos tener más fortaleza de la que nosotras mismas creemos, además de eso, hay que unirnos en lugar de estarnos poniendo el pie o criticarnos.

"De igual manera les aconsejo poner límites, incluso con la familia o los hijos porque en ocasiones nos entregamos tanto a ellos que nos olvidamos de nosotras mismas y hay que recordar que si uno no está bien consigo misma, no estará bien los demás; un ejemplo que les doy se da cuento subimos un avión, cuando caen las mascaras de oxigeno uno primero debe ponérselas bien, para así poder ayudar a quien esté a tu lado".