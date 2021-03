Gana América y toma el liderato del torneo

El delantero uruguayo Federico Viñas salió del banquillo y anotó en el tiempo de compensación por el América, que remontó para vencer 2-1 al León, con lo cual se trepó provisionalmente a la cima del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

El delantero chileno Víctor Dávila puso al frente a la Fiera apenas a los 13 segundos, pero Henry Martín empató a los seis minutos y Viñas logró el tanto de la victoria a los 92.

Viñas había ingresado en el encuentro a los 61, como reemplazo de Martín.

América, que había perdido sus dos partidos previos en casa ante León, logró su primer triunfo ante la Fiera en el estadio Azteca desde el 10 de marzo del 2018.

"Tuvimos humildad y la capacidad de sacrificio el no rendirte y tener la capacidad de revertir la situación y poner lo que hay que poner para remontar un resultado que a los 20 segundos nos era adverso ante un equipo que hace muchas cosas bien", dijo el entrenador argentino Santiago Solari.

Las Águilas ahora suman triunfos en cinco de sus últimos seis partidos. Su única derrota fue ante Atlas sobre la mesa por la alineación indebida de Viñas.

"Son rachas difíciles de hilar en el fútbol profesional, no solo en México", agregó Solari. "Hemos tenido que hacer las cosas bien para lograrlo y hay veces que las haces y no lo logras, ahora debemos sostener la humildad para intentar continuar la racha".

América posee 22 unidades y desplazó del primer puesto a Cruz Azul, que hoy enfrenta a Pumas.

Ningún otro equipo podría desbancar a las Águilas del primer puesto.

León, que en diciembre alzó la octava corona de liga en su historia, sufrió su tercer revés en fila y se mantiene con siete puntos, en el penúltimo puesto.

"No me voy molesto ni mucho menos, en el primer tiempo fue trabado y en el segundo tiempo mandamos en el partido y al final un error nuestro, un acierto de ellos, nos vamos con el sabor amargo de una derrota", dijo el entrenador de la Fiera, Ignacio Ambriz. "Hay que seguir trabajando, hoy me gustó el equipo porque mostró personalidad".

GANA RAYADOS

Rogelio Funes Mori firmó un doblete por segundo partido consecutivo y Monterrey se impuso 2-1 sobre el Querétaro.

El delantero argentino abrió el marcador con una media vuelta a los 15 minutos y convirtió un penal a los 20 para darle el triunfo a los Rayados.

Monterrey ha encadenado cuatro partidos sin derrotas y tiene 18 puntos con los que desplaza a Toluca de la tercera posición.

Los Rayados tienen un partido pendiente ante León, que se realizará el miércoles.

Ángel Sepúlveda descontó a los 26 por los Gallos Blancos, que habían ganado en dos de sus últimas tres visitas al estadio BBVA, y no pudieron sacarle provecho a una expulsión del holandés Vincent Janssen a los 35 minutos.

22 PUNTOS suman las Águilas en el primer lugar de la tabla; León es penúltimo con siete.