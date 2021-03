México vence de visita a Bulgaria en Copa Davis

De la mano de un Gerardo López Villaseñor pletórico, México superó ayer 3-1 a Bulgaria, como visitante, en la serie por el Grupo Mundial II de la Copa Davis por Rakuten.

Villaseñor batalló más de 3 horas y media para vencer a Dimitar Kuzmanov por 7-6(6), 4-6, 7-6(5) para darle a México el tercer punto necesario para ganar la serie en Sofía y soñar con el Grupo Mundial I.

López, que ha ganado cuatro partidos de Copa Davis consecutivamente, contra Finlandia y Bulgaria, comentó: "El tercer set fue a punta de actitud, de ganas. No es fácil, pero hay que seguir adelante. Los jugadores grandes pierden un punto y empiezan el siguiente como si nada pasó. Hay que aprender de ellos. Kuzmanov no me regaló absolutamente nada".

En un partido de casi absoluta paridad, el mexicano jugó de manera excepcional los dos tiebreaks para llevarse el triunfo.

La victoria de Jerry se suma al triunfo más temprano en el dobles compuesto por Hans Hach Verdugo y Miguel Angel Reyes-Varela, que batieron 6-4, 6-4 a los locales Gabriel Donev y Alexandar Lazarov para adelantarse 2-1.

En 1 hora y 12 minutos, la dupla mexicana no sufrió quiebres de servicio (salvó en dos ocasiones), restó con solidez y con dos quiebres sobre el saque rival se llevó un sólido triunfo.